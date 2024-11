Sparkassen-Kunden wird angst und bange – es geht um ihr ganzes Geld

Die Kunden der Sparkasse sollten besser aufpassen, denn es gibt eine neue Betrugsmasche. Kriminelle melden sich bei den Kunden im Namen der Bank, um an persönliche Daten der Kunden zu gelangen und dadurch Zugriff auf ihr Bankkonto zu erhalten.

+++ Lidl ändert den Bezahlvorgang – was Kunden beachten müssen +++

Die Sparkasse warnt, dass immer mehr Kunden gefälschte SMS-Nachrichten im Namen der Bank erhalten. Diese SMS gibt vor, dass die S-pushTAN-App ablaufen wird und man daher den Zugriff zum Online-Banking verlieren kann, wie „CHIP“ berichtet.

Sparkasse: Kunden erhalten betrügerische Anrufe

Die Kunden werden in der SMS dazu aufgefordert, eine betrügerische Webseite zu öffnen, auf der sie persönliche Daten angeben sollen. Neben den Zugangsdaten zum Online-Banking werden auch weitere Daten, wie unter anderem auch die Nummer der Sparkassen-Card, erfragt.

Kunden der Sparkasse sollten auf gar keinen Fall ihre persönlichen Daten weitergeben, denn dies kann schwere Folgen haben. Die Betrüger können diese Daten sogar nutzen, um betrügerische Transaktionen durchzuführen. Durch die Kreditkartendaten können sich die Betrüger für S-ID-Check registrieren, wodurch sie die Karte ganz einfach für Einkäufe im Internet nutzen können.

+++ ING-Kunden erleben üble Überraschung – der Teufel steckt im Detail +++

Auch kann es passieren, dass die Kunden einen Anruf erhalten – angeblich von der Sparkasse. Die Betrüger versuchen bei diesem Telefonat, die Kunden dazu zu bewegen, ihr Gerät als vertrauenswürdig durch die Eingabe der TAN zu bestätigen. Dies sollte man jedoch auf keinen Fall machen, denn das würde eine von den Betrügern initiierte Überweisung bestätigen.

Online-Banking muss gesperrt und eine neue Karte beantragt werden

Dabei verwenden die Betrüger in den SMS unterschiedliche Nachrichten, wie „CHIP“ berichtet. In einer steht zum Beispiel: „Ihre T-App läuft in Kürze ab. Bitte aktualisieren Sie diese, um Ihr Online-Banking weiterhin nutzen zu können.“ In einer anderen SMS heißt es: „Lieber Sparkassen Kunde, Ihre S-push TAN App läuft am 3.11.2024 ab. Jetzt erneuern unter …“ Beide Nachrichten leiten zu einer Pishing-Seite weiter, auf der die Kunden ihre Daten angeben müssen.

Mehr Themen:

Kunden der Sparkasse sollten aufpassen, dass sie nicht auf diesen Betrugsversuch hereinfallen. Wenn man seine Daten auf der betrügerischen Website angegeben hat, soll man sich sofort bei der Bank melden, damit das Online-Banking gesperrt und eine neue Karte beantragt werden kann.