Eine tragische Geschichte hat sich in Spanien ereignet: Danila G. (30) wollte seine Arbeitskollegin aus dem Meer vor der Küste von Spanien retten.

Doch der Versuch misslang – am Ende finden Rettungskräfte nur noch ihre Leichen. Was war passiert?

Spanien: Mann will Arbeitskollegin aus den Fluten retten – doch seine Ehefrau muss hilflos zusehen, wie auch er ertrinkt (Symbolbild). Foto: imago/agefotostock

Spanien: Tödliche Tragödie am Mittelmeer

Es sollte vermutlich ein schöner Ausflug ans Mittelmeer werden, doch der 23. September endet in einer Tragödie. Beendet alles, was Darya G. (24) bis dahin kannte.

Gemeinsam mit ihrem Mann Danila und ihrer Freundin, der Finnin Emma M. (24) ist die Russin am Strand von La Zorra in Torrevieja unterwegs, schreibt die englische Zeitung „Mirror“.

Das Ehepaar lebt in Spanien. Darya ist Fitness-Coach, sie arbeitet mit Emma M. zusammen.

Das Wasser an der felsigen Küste ist an diesem Tag wild. Die Wellen rollen nicht gemütlich an den Strand, sondern schlagen gegen die Felsen, Gischt spritzt. Keine Situation, in der man ins Meer springen sollte – doch genau das tut Emma M. an diesem Tag.

In einem kurzen Video ist zu sehen, wie sie im Wasser landet. Noch einmal kurz ist sie zu sehen.

Spanien: Rettungsversuch scheitert

Wie die Zeitung schreibt, scheint den Darya und Danila klar zu sein: Allein wird sich ihre Freundin nicht aus den Wellen retten können. Danila startet einen Rettungsversuch. Doch dieser soll auch ihn am Ende sein Leben kosten.

Zwar schafft der durchtrainierte 30-Jährige es bis zu Emma, doch eine große Welle riss die beiden mit sich. Darya G. konnte nur noch zusehen, wie ihr Mann und ihre Freundin im tosenden Wasser verschwanden, berichtet der Mirror.

Die Guardia Civil konnte Danila einen Tag später nur noch tot bergen. Die Leiche von Emma M. wurde ebenfalls gefunden.