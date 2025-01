Ski-Urlaub in der Türkei endet tödlich – 66 Menschen sterben bei Hotel-Brand

In der Nacht zum Dienstag (21. Januar) ist in einem Hotel in Kartalkaya (Türkei) ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Die Unterkunft liegt in einem beliebten Ski-Gebiet im Nordwesten des Landes. Zum Zeitpunkt des Brandes war das Hotel mit 238 Urlaubsgästen komplett ausgebucht.

Mittlerweile rechnen die Behörden mit mindestens 66 Toten. Diese konnten bereits aus dem Gebäude geborgen werden. Zudem ist von zahlreichen Verletzten die Rede.

Feuer-Inferno in Ski-Hotel

Das Feuer war um 3.30 Uhr Ortszeit in einer der oberen Etagen des zwölfstöckigen Hotels ausgebrochen. Die Ursache ist bisher unbekannt. Allerdings hatten starke Winde die Löscharbeiten der Feuerwehr erschwert. Mittlerweile haben die Einsatzkräfte die Lage jedoch unter Kontrolle.

Am Ende zeigte sich ihnen jedoch ein schreckliches Bild. 66 Leichen seien bisher aus dem verkohlten Hotel geborgen, wie Innenminister Ali Yerlikaya bestätigte. Über 50 Menschen wurden verletzt. „Wir sind sehr bestürzt.“ Auch Türkeis Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach über „X“ (vormals Twitter) den Angehörigen der Opfer gegenüber sein Mitgefühl aus.

Ski-Urlaub in der Türkei endet tödlich

Zeugenberichten zufolge sollen zwei Menschen versucht haben, sich mit einem Sprung aus einem Fenster zu retten, kamen bei dem Versuch jedoch ums Leben. Andere riefen, wie in Videos in den sozialen Medien zu hören ist, verzweifelt um Hilfe.

Mehr News:

Das betroffene Hotel „Grand Kartal“ liegt in der Provinz Bolu, einem bei Einheimischen besonders beliebten Wintersportgebiet. Zudem sind gerade Schulferien in der Türkei. Daher war das Hotel komplett belegt. Der Bürgermeister der Stadt Kartalkaya äußerte nach dem Brand die Vermutung, dass sich das Feuer besonders schnell ausbreiten konnte, da das Hotel hauptsächlich aus Holz bestünde. (mit afp, dpa)