Spanien: Drama in Skigebiet! Sessellift abgestürzt ++ Mehrere Verletzte

Schweres Unglück im Skigebiet in Spanien. Laut Medienberichten ist am Samstagnachmittag (18. Januar) im spanischen Wintersportort Astún ein Sessellift abgestürzt. Es soll über 30 Verletzte geben, acht Personen sollen schwer verletzt sein, neun seien nach ersten Informationen in kritischem Zustand. Das teilte die Regierung der Region Aragonien im Nordosten des Landes mit.

Derzeit sollen mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz sein, um die Verletzten ins Krankenhaus zu bringen.

Spanien: Drama im Skigebiet!

Noch werde die genaue Ursache des Unfalls untersucht, heißt es weiter. Es sieht nach ersten Erkenntnissen aber so aus, als könnte ein Problem mit dem Tragseil dazu geführt haben, dass ein Sessellift aus der Verankerung geriet.

Nach dem Unglück wurde die Skistation geschlossen, es gibt vor Ort zahlreiche Rettungsmaßnahmen. Darunter sind mehrere Krankenwagen am Unglücksort und vier Hubschrauber im Einsatz.

Zu den Nationalitäten der Verletzten liegen derzeit noch keine Informationen vor.