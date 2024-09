Dieses Sternzeichen ist das seltenste von allen

In deinem Freundeskreis bist du mit deinem Sternzeichen komplett alleine? Oder kennst du von einem bestimmten Sternzeichen keine einzige Person? Das muss daran liegen, dass die jeweiligen Sternzeichen so selten sind. Die Verteilung der Sternzeichen ist nämlich nicht gleich. Während einige Sternzeichen super selten sind, gibt es andere wie Sand am Meer – oder Sterne im Universum. Aber welches ist das seltenste Sternzeichen von allen?

Dass jedes Tierkreiszeichen mit seinen individuellen Eigenschaften besonders ist, ist klar. Ob Widder, Steinbock oder Jungfrau – alle haben sie andere Charaktereigenschaften, die häufiger oder seltener stark ausgeprägt sind. Über die Häufigkeit der Sternzeichen hast du vielleicht schonmal nachgedacht, wenn du nach einem bestimmten Sternzeichen Ausschau hältst – zum Beispiel in der Liebe. Für einige Tierkreiszeichen kann es schwer sein, den perfekten Partner zu finden. Warum Luftzeichen in der Liebe von der Seltenheit der Sternzeichen besonders stark betroffen sind, erfährst du bei uns.

Was ist das seltenste Sternzeichen?

Auf offiziellem Weg lässt sich nicht überprüfen, welches das seltenste Sternzeichen auf der Welt ist. Eine Statistik gibt es zu den seltensten Sternzeichen nicht. Anhand der Geburtenrate kann jedoch eine Wahrscheinlichkeit für die seltensten Tierkreiszeichen ermittelt werden. Wer in einem der geburtenschwächsten Monate geboren ist, hat folglich ein seltenes Sternzeichen. Doch welcher ist der geburtenschwächste Monat?

Platz 3: Schütze ist das drittseltenste Sternzeichen

Bist du in einem der geburtenschwächsten Monaten Dezember geboren, gehörst du zu einem der seltensten Menschen mit dem Sternzeichen Schütze. Schützen werden zwischen dem 23. November und dem 21. Dezember geboren und haben damit das drittseltenste Sternzeichen von allen. Sicher hast du selten jemanden getroffen, der in seinen Charaktereigenschaften so abenteuerlustig ist wie der Schütze. Leider werden Menschen mit diesem Tierkreiszeichen ziemlich selten geboren. Wenn du auf deinen optimistischen Reisegefährten wartest, wird deine Suche wahrscheinlich etwas länger dauern.

Platz 2: Widder ist das zweitseltenste Sternzeichen

Noch seltener als das Tierkreiszeichen Schütze ist das Sternzeichen Widder. Menschen mit dem Sternzeichen Widder werden zwischen dem 21. März und dem 20. April geboren. Da der April zu den geburtenschwächeren Monaten gehört, sind Menschen mit dem Sternzeichen Widder am zweitseltensten. Widder-Geborene haben die ehrgeizigsten Charaktereigenschaften der Tierkreiszeichen. Musstest du dich in deinem Leben noch nicht in einem Gefecht gegen einen Widder beweisen, liegt das an der Seltenheit des Sternzeichens. Da der Widder und der Schütze ein perfect Match ergeben, könnte es mit der Partnersuche etwas länger dauern. Hast du deinen Widder gefunden, solltest du unbedingt an ihm festhalten.

Platz 1: Wassermann ist das seltenste Sternzeichen

Noch dicker kommt es beim Thema Partnersuche für Luftzeichen. Der Wassermann ist das seltenste Sternzeichen von allen. Woran das liegt? Da der Februar in vielen Teil der Welt der geburtenschwächste Monat von allen ist, wird das Sternzeichen Wassermann immer seltener. Der Februar ist schließlich auch der kürzeste Monat im gesamten Jahr, weswegen es kein Wunder ist, dass er geburtenschwach ist. Für Zwillinge und Waagen bedeutet das eine ziemlich geringe Wahrscheinlichkeit, unmittelbar auf den perfekten Partner zu treffen. Typischerweise sind Menschen mit dem Sternzeichen Wassermann ohnehin lieber alleine und unabhängig. Ihr Freiheitsdrang macht es nicht einfacher, auf das seltenste Sternzeichen der Welt zu treffen.

Welches nach dem geburtenschwächsten Monat das seltenste Sternzeichen von allen ist, weißt du jetzt. War dein Sternzeichen nicht dabei? Wirf einen Blick auf die beliebtesten Sternzeichen von allen – vielleicht klappt es hier ja besser.