Sat.1 nimmt Änderungen an Quizshow vor – Zuschauer werden es merken

Derzeit können die Zuschauer donnerstags zur Primetime noch bei Jörg Pilawas Show „Das 1%-Quiz“ mitraten – doch damit ist bald Schluss! Der Grund: Eine andere Quiz-Show tritt in die Fußstapfen der beliebten Sat.1-Show – und zwar keine geringere als die zweite Staffel von „The Floor“.

Aufgrund der guten Vorjahresquoten, die die erste Staffel erzielen konnte, kündigt der Sender Sat.1 schon früh die vielversprechende Fortsetzung an. Nun steht endlich auch der Sendestart fest: Ab dem 10. April dürfen die Zuschauer sich auf sechs brandneue Folgen von „The Floor“ freuen.

Sat.1: „The Floor“ geht in die nächste Staffel

Aber wie funktioniert das Ganze überhaupt? Auch diesmal gibt es 100 Kandidaten und ein in 100 Felder aufgeteiltes Spielfeld – je ein Feld steht dabei für ein Wissensgebiet. Im Duell gegen andere Teilnehmer gilt es möglichst viele Felder für sich zu entscheiden, um schlussendlich den Sieg und die Gewinnsumme von – nach wie vor – 100.00o Euro mit nach Hause zu nehmen.

Matthias Opdenhövel führt die Zuschauer auch dieses Mal wieder durch den Abend, ansonsten gibt es laut „DWDL“ aber einige grundlegende Neuerungen bei „The Floor“. Es gilt: Wer drei Quiz-Duelle in Folge für sich gewinnen kann, erhält in dieser Staffel einmalig fünf zusätzliche Sekunden für eines seiner nachfolgenden Duelle.

Sat.1: Aus alt mach neu

Zum Tagesabschluss treten je die beiden Kandidaten mit den meisten erspielten Feldern in einem zusätzlichen Zweikampf um den Tagesgewinn in Höhe von 5.000 Euro gegeneinander an. Auch die in der ersten Staffel noch ungewöhnliche Farbgestaltung des Studios wurde für die zweite Staffel angepasst.

Moderator Matthias Opdenhövel erklärt: „Durch die Veränderungen wird die Show extrem spannend, weil die Kandidaten noch mehr zum Zocken animiert werden. „Dementsprechend kochen die Emotionen manchmal hoch. Und der neue Studio-Look sieht super aus. Jetzt ist es keine Neon-Turnhalle mehr, sondern eine gefühlte Samstagabendshow (lacht) – halt am Donnerstag.“ Die erste Staffel konnte mit einem Marktanteil von bis zu 8,9 Prozent genügend Zuschauer für eine Fortsetzung erreichen.

Ab dem 10. April flimmert wöchentlich donnerstags zur Primetime um 20.15 Uhr eine neue Folge der zweiten Staffel von „The Floor“ über die Sat.1-Bildschirme.