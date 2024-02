Matthias Opdenhövel startet „The Floor“: „Die meisten Quizshows laufen nur nach Schema F ab“

Er ist Mr. The Masked Singer – Matthias Opdenhövel. Seit 2019 moderiert der 53-Jährige die ProSieben-Masken-Show. Doch damit nicht genug, die Liste der Moderationsjobs des gebürtigen Detmolders ist lang. Ab dem 29. Februar kommt eine neue dazu: „The Floor“ bei Sat.1.

Worum es geht? 100 Kandidaten, stehen auf einem, in 100 Felder aufgeteilten Spielfeld. Ein Spielfeld stellt dabei jeweils ein Wissensgebiet dar. Im Zweikampf gegen andere Teilnehmer geht es nun darum, möglichst viele Felder für sich zu erobern, und am Ende 100.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Im Interview verrät Matthias Opdenhövel, bei welchen Thematiken er glänzen würde, und wo er komplett aufgeschmissen wäre.

Lieber Matthias, bei „The Floor“ braucht es neben vieler anderer Eigenschaften auch ein breites Allgemeinwissen. Wo würden Sie punkten, und wo wären Sie komplett raus?

Bei Sport, Geographie, Geschichte würde ich mir was zutrauen. Tiefsee Fische und exotische Pflanzenwelt wäre ich eher raus (lacht).

Warum wird „The Floor“ zum Hit?

Was „The Floor“ von anderen Quiz-Shows unterscheidet, ist die Geschwindigkeit, und dass sehr viel visuell gequizzt wird. Die meisten Quizshows laufen nur nach Schema F ab: Frage und mehrere Antwortmöglichkeiten. Bei „The Floor“ wechseln wir ständig den Frage-Modus.

Sie sind die Allzweckwaffe im deutschen Fernsehen. Ob Sport-, Quiz- oder Musiksendung – Sie haben schon alles moderiert. Wann folgt „Wetten, dass..?“?

Dafür habe ich zu wenig blonde Locken …

Bei Sat.1 startet „The Floor“ ab dem 29. Februar 2024 um 20.15 Uhr. Die erste Staffel der Show, die 2023 das erste Mal in den Niederlanden präsentiert wurde, umfasst sechs Folgen. Die Folgen sind auch in der Mediathek von „Joyn“ abrufbar. Mit dabei sind Teilnehmer aller deutschen Bundesländer (mit Ausnahme Thüringen), sowie Österreich und der Schweiz. Die größte Anzahl an Teilnehmern stellt Nordrhein-Westfalen (19 Prozent).