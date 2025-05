Samsung-Kunden erteilen neuem Handy Absage – das ist der Grund

Der Mobilfunkmarkt ist hart umkämpft. Jedes neue Smartphone weckt hohe Erwartungen bei Herstellern und Kunden zugleich. Dabei entscheiden Innovationen, Preisstrategien und Marketing über den Erfolg eines Modells. Besonders für Marktführer wie Samsung steht bei neuen Produktreihen einiges auf dem Spiel, um ihre Position zu behaupten.

Mit dem Galaxy S25 Edge setzt Samsung auf ein ultradünnes Titanium-Design und verspricht revolutionäre Technologien. Der Konzern hatte deutlich gemacht, dass dieses Modell wichtige Impulse im Mobilfunkbereich setzen soll. Doch schon die erste Verkaufsphase zeigt, dass Erfolg nicht selbstverständlich ist…

Floppt Samsungs neues Handy-Modell?

Samsung bleibt auffällig still, wenn es um Vorbestellungszahlen des neuen Galaxy S25 Edge geht. Normalerweise veröffentlicht der Konzern bereits nach wenigen Tagen erste Erfolgsmeldungen zu Verkaufszahlen. Stattdessen präsentiert Samsung in seiner aktuellen Pressemitteilung lediglich Fotos vom Launch-Event. Diese ungewöhnliche Zurückhaltung hat Spekulationen über einen möglicherweise enttäuschenden Verkaufsstart ausgelöst. Die Webseite „SamMobile“ deutet an, dass dies ein Zeichen für schwache Nachfrage sein könnte.

In den Niederlanden hat Samsung innerhalb einer Woche mehrere Vorbesteller-Boni zum Galaxy S25 Edge erweitert. Zusätzlich zum kostenlosen Speicher-Upgrade erhielten Kunden einen 10-Prozent-Rabatt und einen 100-Euro-Gutschein. Solche gezielten Maßnahmen sind untypisch für Samsung und könnten auf Probleme bei den Verkaufszahlen hinweisen. Experten gehen davon aus, dass ähnliche Aktionen auch in anderen Märkten folgen könnten.

Samsung hatte hohe Erwartungen an das Galaxy S25 Edge geknüpft. Das ultradünne Titanium-Design und neue Innovationen sollten das Smartphone zu einem Durchbruch im Mobilfunksektor machen. Doch die ersten Signale vom Markt werfen Fragen zu diesen Zielen auf. Offizielle Verkaufszahlen gibt es bisher nicht, doch die reaktionsbedingten Boni sprechen für sich. Samsungs Hoffnung auf einen neuen Verkaufsschlager könnte durch den aktuellen Verlauf bereits gedämpft sein.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.