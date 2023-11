Salzgitter: SEK-Einsatz an Schule – Polizei im Großeinsatz++ Person mit Waffe gesichtet

Großeinsatz in Salzgitter! Am Dienstagmorgen (14. November) wurde an einem Gymnasium Alarm ausgelöst. Der Grund: Eine Person soll eine Schusswaffe getragen haben.

Diese Person sei nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen in der Schule gesehen worden, teilte die Polizei am Dienstag bei X, vormals Twitter, mit. Den Angaben zufolge wurden keine Schüsse abgegeben. Derzeit gebe es keine Hinweise auf eine Gefährdungslage für die Schüler in Salzgitter. Alle Infos haben wir im Newsblog für dich.

Waffe in Rucksack?

12.30 Uhr: Eltern können aufatmen! Wie die Polizei Salzgitter bei X sagt, sind alle Schüler nun in Sicherheit gebracht worden.

11.50 Uhr: Im Gespräch mit einem Reporter vor Ort nennt die Polizei weitere Details zum Einsatz, wie unser Partnerportal „News38“ schreibt. Demnach gab es um 8.30 Uhr die ersten Hinweise. Ein Schüler soll die Schule mit einem Rucksack betreten haben. In dem Rucksack soll eine Waffe gewesen sein. Ob echt oder unecht? Das ist laut eines Sprechers der Polizei nicht klar gewesen.

Schüler sammelten sich am Parkplatz

11.30 Uhr: Das Gebäude in Salzgitter-Bad werde derzeit durchsucht, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag. Nach seinem derzeitigen Kenntnisstand sei das Gymnasium größtenteils geräumt worden.

11.05 Uhr: Die Polizei Salzgitter betont, dass in der Schule „KEINE Schüsse“ abgegeben wurden. „Derzeit besteht kein Hinweis auf eine Gefährdungslage für die Schüler*innen“, heißt es weiter, wie unser Partnerportal „News38“ berichtet. Die Polizei meldete bereits um 9 Uhr, dass es einen Einsatz am Gymnasium „Am Eikel“ in Salzgitter-Bad gebe. Viele Schüler des Gymnasiums hatten sich auf einem Parkplatz weit entfernt der Schule gesammelt. Das SEK suche das Gebäude nach dieser Person ab. „Alle Schüler*innen sind sicher in den Klassenräumen oder vom SEK an andere sichere Orte gebracht worden“, heißt es. In einem Schreiben der Schule – das „News38“ vorliegt – an die Eltern heißt es, dass ein SEK-Einsatz am Gymnasium läuft. Ein Passant will beobachtet haben, wie eine Person mit einer Waffe das Schulgebäude betreten hat. Daraufhin habe er sofort die Polizei alarmiert. (mit dpa)