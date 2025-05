Laußnitz (Sachsen): Frau (21) tot im Wald gefunden – 16-Jähriger festgenommen!

In Laußnitz in Ostsachsen ist es am Wochenende zu einem schrecklichen Vorfall gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft Görlitz teilten am Montag (19. Mai) mit, dass in einem Waldgebiet am Sonntag die Leiche einer 21-Jährigen gefunden wurde. Ein Teenager (16) wurde daraufhin festgenommen. Der 16-Jährige steht im Verdacht, die junge Frau in Laußnitz getötet zu haben.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurden Beamten des Polizeirevieres Kamenz nach einem Zeugenhinweis am frühen Sonntagmorgen (18. Mai) zu einer leblosen Person in einem Waldgebiet bei Laußnitz geschickt. Ein hinzugezogener Notarzt konnte nur noch den Tod der jungen Frau feststellen.

Teenager im Visier der Ermittlungen

Wie die Deutsche gestorben ist, wird noch untersucht. Den ersten Ermittlungen zufolge liegt der Verdacht aber nahe, dass es sich hierbei um ein Tötungsdelikt handelt. Im Visier der Untersuchungen steht der 16 Jahre alt Teenager. Er wird am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die gesicherten Spuren der Kriminaltechniker am Fundort werden noch ausgewertet. Auch steht noch das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung aus. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

