Rotenburg (Niedersachsen): Soldat tötet offenbar vier Menschen, auch ein Kind

Zwei fürchterliche Bluttaten haben sich im Landkreis Rotenburg in Niedersachsen zugetragen. Landes- und Bundespolizei sind an drei Orten im Großeinsatz.

+++ Duisburg: Blutiger Angriff auf Grundschüler – Vater des Verdächtigen packt aus +++

Wie die Staatsanwalt Verden (Aller) und die Polizei Rotenburg bestätigen, sind vier Todesopfer an zwei Tatorten zu beklagen. Unter den Toten befindet sich demnach auch ein Kind. Weitere Angaben zu den Opfern – etwa zum Alter, Geschlecht oder zu ihrer Beziehung zu dem Verdächtigen – machten die Ermittler zunächst nicht.

Bluttaten in Rotenburg (Niedersachsen)

Die Informationslage ist aktuell noch lückenhaft. Sicher ist: Die Polizei ermittelt nach Schüssen im Landkreis Rotenburg wegen mehrerer Kapitaldelikte. Offiziell heißt es bisher: In der Nacht von Donnerstags auf Freitag (1. März) sei es im Südkreis Rotenburg (Wümme) zu Tötungsdelikten mit mehreren Opfern gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erschoss ein Mann – offenbar ein Soldat – in oder an einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Scheeßel sowie an einem weiteren Tatort in der Samtgemeinde Bothel insgesamt vier Menschen, darunter auch ein Kind.

+++ RAF-Terroristin in Berlin festgenommen – Ermittler machen üblen Fund in ihrer Wohnung +++

Kreis Rotenburg in Niedersachsen: Einsatzkräfte stehen vor einem Haus in Scheeßel hinter einem Absperrband. Die Polizei ermittelt nach der Tötung von vier Menschen. Foto: dpa

Zu der Tat in Scheeßel soll es gegen 3.30 Uhr am frühen Freitagmorgen gekommen sein. Wie die „Bild“ berichtet, hätten Polizisten das Gelände abgesperrt, sich mit Schutzhelmen und Maschinenpistolen ausgerüstet und das Gebäude gestürmt. Im Innern fanden die Einsatzkräfte dann die Todesopfer.

Großeinsatz an Bundeswehr-Kaserne

Dringend tatverdächtig sei ein Bundeswehrsoldat. Er stellte sich nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft kurze Zeit nach der Tat selbst und wurde durch Einsatzkräfte der Polizei festgenommen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Verden und der Polizei laufen auf Hochtouren. Im Zuge dessen gibt es auch einen Großeinsatz in der Von-Düring-Kaserne in Rotenburg (Niedersachsen), in der der Soldat stationiert ist. Dort ist unter anderem das Jägerbataillon 91 beheimatet. Die Polizei vermutet nach unbestätigten Informationen Munition und Sprengmittel im Fahrzeug des Tatverdächtigen.

Mehr News:

Die Polizei ist an den drei genannten Orten mit einer Vielzahl von Kräften im Einsatz. Darüber hinaus kam es auch im Stadtgebiet von Rotenburg (Niedersachsen) – unter anderem am Bahnhof – zu starker Präsenz von schwer bewaffneten Polizisten. Das Motiv des Täters ist derzeit nicht abschließend bekannt. Eine Motivlage im familiären Umfeld könne nicht ausgeschlossen werden, heißt es in einer Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Wir berichten in Kürze ausführlicher