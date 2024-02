RAF-Terroristin in Berlin festgenommen – Ermittler machen üblen Fund in ihrer Wohnung

Spektakulärer Fahndungserfolg in Berlin! Seit über 30 Jahren wurde RAF-Terroristin Daniela Klette von der Polizei gesucht, als Teil der „Roten Armee Fraktion“ (RAF) wird ihr die Mitschuld an über 30 Morden und zahlreichen weiteren Straftaten gegeben.

Wie unser Partnerportal „Berlin Live" berichtet, wurde die 65-jährige Klette nun in Berlin festgenommen. Was die Ermittler dabei in ihrer Wohnung fanden, lässt Böses erahnen.

RAF-Terroristin Klette gefasst – trotz gefälschtem Pass

Bis heute suchen Beamte in ganz Deutschland nach ehemaligen RAF-Mitgliedern, die über die Jahre untergetaucht sind. Daniela Klette konnte nun am Montag (26. Februar) in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Kreuzberg festgenommen werden.

Sie wurde dabei durch ihre Fingerabdrücke identifiziert, da sie scheinbar einen gefälschten italienischen Pass nutzte. Wie „Berlin Live“ berichtet, wurde auch Munition in dem Haushalt gefunden. Klette leistete bei ihrer Festnahme keinen Widerstand.

RAF-Terroristin Klette: Das wird ihr vorgeworfen

Daniela Klette gehörte zu der dritten Generation der RAF-Terroristen, die unter anderem einen Sprengstoffanschlag auf die JVA Weiterstadt in Hessen durchgeführt haben soll. Außerdem soll die gebürtige Karlsruherin an Überfällen auf Geldtransporter beteiligt gewesen sein – die Beute soll umgerechnet mehr als eine Million Euro betragen haben.

Gemeinsam mit zwei anderen RAF-Terroristen soll Daniela Klette um 1999 außerdem Raubüberfälle auf Supermärkte verübt haben, um ihren Lebensunterhalt im Untergrund zu sichern. Auch wenn der Staatsanwaltschaft Verden und dem Landeskriminalamt Niedersachsen mit der Festnahme der heute 65-Jährigen ein großer Fahndungserfolg gelungen ist, geht die Suche nach zwei weiteren Komplizen weiter.