Großeinsatz an Berliner Bahnhof – Polizei nimmt mutmaßlichen RAF-Terroristen fest

Am Berliner Bahnhof Spandau lief am Dienstagabend (13. August) ein Großeinsatz der Polizei. Die Spezial-Einsatzkräfte haben einen Mann in einem ICE der Deutschen Bahn festgenommen.

Zunächst hatte die „Bild“ berichtet, dass es sich um den gesuchten RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub (69) handeln könnte. Wenig später revidierte das Medium seine Aussagen. Demnach soll es sich bei dem Festgenommenen um Burkhard Garweg (55) handeln. Die Bundespolizei hat die Festnahme des Verdächtigen bislang noch nicht bestätigt.

Großeinsatz in Berlin-Spandau

Bereits seit 2015 ermittelt die Staatsanwaltschaft Verden (Niedersachsen) gegen die ehemaligen RAF-Terroristen Staub, Garweg und Daniela Klette. Der Tatvorwurf: Versuchter Mord sowie versuchter und vollendeter Raub in mehreren Fällen. Klette konnte bereits Ende Februar diesen Jahres in Berlin-Kreuzberg festgenommen werden.

Das LKA Niedersachsen fahndete jahrelang nach den beiden RAF-Terroristen. Sie gehörten der sogenannten dritten Generation der linksextremistischen Roten Armee Fraktion (RAF) an. 1998 erklärte sich die RAF, die mehr als 30 Menschen getötet hatte, für aufgelöst. Nun könnte die Bundespolizei auch einem weiteren Verdächtigen auf die Spur gekommen sein!

Berlin: Zeuge alarmiert Einsatzkräfte

Eine Zeuge soll am Dienstagabend den entscheidenden Hinweis aus einem ICE heraus geliefert haben. Angeblich wollte er einen der gesuchten RAF-Terroristen im Zug erkannt haben. Das LKA gab gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) an, dass die Festnahme im Zusammenhang mit den gesuchten Burkhard Garweg (55) und Ernst-Volker Staub (69) stehe.

Auf Nachfrage der dpa bei der Bundespolizeidirektion hieß es bislang lediglich, dass am Dienstagabend gegen 21 Uhr ein Mann bei einer Personenkontrolle vorläufig festgenommen wurde. Er soll sich derzeit in Berlin in Gewahrsam befinden. Die Ermittlungen dauern an. (mit dpa)