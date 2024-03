RAF-Terror: Festnahmen bei SEK-Einsatz in Berlin – sind es Garweg und Staub?

Großeinsatz in Berlin am Sonntagmorgen! Wieder geht es um mutmaßlichen RAF-Terroristen. Schwer bewaffnete Spezialkräfte und weitere Polizei-Einheiten sind im Stadtteil Friedrichshain unterwegs, wie unser Partnerportal „BERLIN LIVE“ berichtet.

Wie die Polizei bestätigt, sind im Zusammenhang mit der Fahndung nach den gesuchten früheren RAF-Mitgliedern Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub zwei Männer festgenommen. Eine Sprecherin des Landeskriminalamts Niedersachsen sagte am Sonntag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa), die Identität der beiden festgenommenen Männer sei noch unklar. Diese müsse jetzt geprüft werden.

Garweg, Staub und Klette 30 Jahre lang im Untergrund

Die Sprecherin bestätigte des Weiteren Informationen der „Bild“-Zeitung über Schüsse bei dem Einsatz. Es handle sich um „Schussgeräusche im Zusammenhang mit einer Türöffnung“. Neben Beamten der Berliner Polizei und des niedersächsischen Landeskriminalamts ist auch das Bundeskriminalamt mit Einsatzkräften in Berlin beteiligt. Insgesamt seien rund 130 Beamte im Einsatz, wie „BERLIN LIVE“ berichtet.

Polizisten stehen in Berlin bei einem gepanzerten Fahrzeug. Der Einsatz steht im Zusammenhang mit der Fahndung nach den flüchtigen RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg. Foto: dpa

Das LKA hatte zuletzt die Fahndungsmaßnahmen um die gesuchten früheren RAF-Mitglieder Garweg und Staub in und um Berlin deutlich intensiviert. Hintergrund ist die Festnahme der mutmaßlichen RAF-Terroristin Daniela Klette am Montag (26. Februar) in Berlin. Garweg, Staub und Klette sollen gemeinsam bewaffnete Überfälle verübt haben, um ihr mehr als 30 Jahre andauerndes Leben im Untergrund zu finanzieren. Die Ermittler vermuten, dass sich auch die beiden gesuchten Männer in Berlin aufhalten könnten.

RAF-Terroristin Daniela Klette am Montag festgenommen

Die mit sechs Haftbefehlen gesuchte Klette war in ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg festgenommen worden und kam nach einer Identifizierung durch Fingerabdrücke in Untersuchungshaft. Die mittlerweile 65 Jahre alte Frau soll jahrelang unerkannt in Berlin gelebt haben.

Die RAF (Rote Armee Fraktion) war eine linksextremistische Terror-Gruppe. Die Vereinigung war von den 1970er- bis 1990er-Jahren verantwortlich für 33 Morde an Politikern, Führungskräften aus Wirtschaft und Verwaltung, Polizei- und Zollbeamten sowie amerikanischen Soldaten. In Deutschland und darüber hinaus sorgte die RAF mit Entführungen, Geiselnahmen und Sprengstoff-Attentaten mit mehr als 200 Verletzten für Schrecken. (mit dpa)