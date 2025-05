Hunderte Bombendrohungen halten Schulen in Deutschland in Atem – Prüfungen abgesagt

In Deutschland nimmt die seit Tagen andauernde Serie von Bombendrohungen gegen Schulen kein Ende. Allein in Baden-Württemberg gingen am Montag etwa 180 Drohmails ein, wie das Landeskriminalamt Stuttgart berichtete.

In Rheinland-Pfalz wurden mindestens 50 Schulen zur Zielscheibe. Ein Polizeisprecher bezeichnete die aktuelle Situation als „Drohwelle“. Auch Thüringen meldete Droh-Mails an 36 Schulen. In Berlin waren zunächst 13 Schulen betroffen, während aus Brandenburg 22 entsprechende Meldungen bekannt wurden. Vereinzelte Fälle wurden auch aus NRW, Schleswig-Holstein und weiteren Bundesländern gemeldet. Es handelte sich in all diesen Fällen um Bombendrohungen.

Bombendrohungen treffen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am stärksten

Nach Angaben des Landeskriminalamts Baden-Württemberg gab es in den vergangenen Tagen eine „untere dreistellige Zahl“ solcher Mails. Die Behörden nehmen jede Drohung ernst, konnten jedoch keine Hinweise auf konkrete Gefahren feststellen.

Ungeachtet wurden an diversen Schulen Abitur-Prüfungen sowie Abschlussprüfungen von zehnten Klassen abgesagt, so etwa in Thüringen. Entweder geschah dies als Vorsichtsmaßnahme oder weil Schulgebäude nicht rechtzeitig abgesucht werden konnten.

Jetzt auch Österreich betroffen

In anderen Bundesländern zeigen die Ermittlungen ein vergleichbares Bild. Ein Sprecher des bayerischen Landeskriminalamts nannte die Drohsituation eine „gezielte, bundesweite Aktion“. Obwohl die Inhalte der Drohmails stark ähnelten, wollte er keine weiteren Details preisgeben.

Das Phänomen weitet sich offenbar über die deutschen Grenzen hinaus aus. Auch in Österreich treffen zunehmend Bombendrohungen ein. In den letzten drei Tagen erhielten dort über 50 Bildungseinrichtungen, darunter vor allem Schulen, Drohschreiben. Der Chef der österreichischen Verfassungsschutzbehörde, Omar Haijawi-Pirchner, bestätigte die Lage und sprach von einer beunruhigenden Zahl an Fällen. Ermittler vermuten zudem einen Zusammenhang zwischen den Bombendrohungen und den laufenden Abiturprüfungen in Deutschland.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.