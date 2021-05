Rossmann: Kundin will online bestellen – doch davor hat sie noch eine entscheidende Frage

Während des Lockdowns ist Click and Collect die bevorzugte Einkaufsmöglichkeit von vielen geworden. Nicht nur Modeläden, Möbelmärkte oder Buchhandlungen bieten den bequemen Service mittlerweile an, auch der Drogeriemarkt Rossmann.

Doch längst ist dabei noch nicht alles selbstverständlich. So brannte einer Rossmann-Kundin vor ihrem Einkauf noch eine wichtige Frage unter den Nägeln.

Rossmann: Click and Collect wirft Fragen auf

Per Mausklick von zu Hause aus den gewünschten Artikel bestellen und dann einfach in der nächsten Rossmann-Filiale die Ware abholen. Das „Click and Collect“-System von Rossmann ist auf den ersten Blick denkbar einfach.

Doch der Teufel steckt bekanntlich im Detail, weswegen eine Rossmann-Kundin vor ihrem Einkauf noch einmal auf Nummer sicher gehen wollte.

Rossmann: Kundin hat wichtige Frage an Drogeriemarkt

So fragte die Frau auf Facebook Rossmann, wie sie bei ihrem Einkauf eine Rechnung erhalten würde: „Wenn ich etwas online bestelle und in eine Filiale liefern lasse, bekomme ich dann einen normalen Kassenbon oder gibt es nur die Rechnung im Paket?“

Außerdem wollte sie wissen, ob im Zweifelsfall auch eine andere Person mit dem Abholschein ihre Artikel abholen könne.

Rossmann. (Symbolbild) Foto: imago

Rossmann kann Kundin die Fragezeichen im Kopf nehmen

Auf beide Fragen hat Rossmann auch direkt eine Antwort. Da es sich bei dem Vorgang um eine Online-Bestellung handelt, erhält sie die Rechnung ganz einfach per Mail.

Auf den gleichen Weg würde sie auch den Abholschein für ihr Paket erhalten. „Damit kann auch jemand anderes das Paket abholen“, schreibt Rossmann der Kundin.