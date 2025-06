Kartenzahlung bei Rossmann: Aufgepasst! Kunden sollten an der Kasse genau hinsehen

Make-up, Cremes, Nudeln, Deko oder auch die ein oder andere Thermoskanne – viele Drogerieketten bieten mittlerweile nicht nur Produkte für Gesicht und Körper, sondern auch für den Haushalt an. Kein Wunder, dass für manche der Gang zu Rossmann, dm & Co. beinahe einem kleinen Shopping-Bummel gleicht.

Doch gerade diese größeren Einkäufe könnten nun eine üble Kettenreaktion auslösen. Fest steht: Kunden sollten an der Kasse ganz genau hinschauen.

Rossmann: Mehrfachmandat birgt Risiken

Ja, EC-Zahlungen sind in Deutschland immer beliebter. Der Trend geht deutlich zu bargeldlosen Zahlungen, insbesondere zum kontaktlosen Bezahlen mit der Girocard (früher EC-Karte). Ist nachvollziehbar, immerhin ist damit der Einkauf rasch gezahlt und man muss sich nicht mit dem vielen Kleingeld herumplagen.

Die Bezahlmethode hat es in sich – auch im negativen Sinne. Immerhin birgt die Kartenzahlung einige Risiken, insbesondere in Bezug auf das Mehrfachmandat. Was damit gemeint ist? Nun, mit nur einer Unterschrift erteilst du dem Händler die Erlaubnis, künftig Geld direkt von deinem Konto abzubuchen, ohne dass du jedes Mal deine PIN eingeben oder erneut unterschreiben musst.

++ dm, Rossmann & Co.: Kunden kaufen beliebtes Produkt – zu Hause stinkt’s gewaltig ++

Das läuft über das elektronische Lastschriftverfahren (SEPA-ELV). Dabei zählt deine Unterschrift als Einwilligung für alle zukünftigen Einkäufe mit deiner Girokarte, auch wenn der Betrag mal über 50 Euro liegt.

Auf dem Kassenbon oder dem Kartenlesegerät, auf dem du unterschreibst, steht dann beispielsweise: „Das SEPA-Lastschriftmandat gilt auch für künftige Zahlungen ohne Unterschrift.“ Dieses Verfahren nutzen Verbraucher laut „HNA“ bereits bei Abonnements oder regelmäßigen Zahlungen an den Sportverein oder Behörden.

Tipps & Tricks: So vermeidest du das finanzielle Risiko

Aber auch einige Händler nutzen das Verfahren an der Ladenkasse das Verfahren: Alnatura und Rossmann sind bereits dabei. Supermärkte wie Edeka oder Rewe sowie dm nutzen jedoch noch kein Mehrfachmandat bei elektronischer Lastschrift (ELV), wie sie dem Handelsblatt auf Anfrage mitteilten.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die neue Bezahlmethode an der Kasse ruft allerdings bei einigen Rossmann-Kunden Bedenken hervor, denn Dauermandate sind auch für höhere Beträge möglich. So kann es sein, dass Kunden Beträge von mehreren Hundert Euro einfach kontaktlos bezahlen – ohne PIN oder Unterschrift.

Experten bezweifeln zudem, dass allen Verbrauchern klar ist, dass sie mit einer einzigen Unterschrift auch Folgezahlungen bei einem Händler autorisieren. Im Falle eines Diebstahls können somit auch Fremde Einkäufe in großem Wert mit der Karte tätigen.

Lies also genau, was auf dem Kartenleser steht. Wenn du das nicht möchtest, sag einfach an der Kasse Bescheid, dass du das Mandat nicht erteilen willst. Dann wird auf die klassische Weise abgerechnet – mit PIN oder Unterschrift. Und wenn das nicht geht? Dann kannst du den Kauf bei Rossmann & Co. auch einfach abbrechen oder bar zahlen.