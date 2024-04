Rossmann: Kunden sparen bares Geld – doch es gibt einen immensen Haken

Gerade in der heutigen Zeit müssen viele Verbraucher den Cent dreimal umdrehen – da dürfte dieser Trick genau richtig kommen. Bei Rossmann kannst du bares Geld sparen. Einen Haken hat die Sache trotzdem.

Wer kennt es nicht: Da flitzt man eben zu Rossmann, will eigentlich nur Shampoo, Duschgel und Seife besorgen – und findet plötzlich allerhand anderen Drogerie-Kram in seiner Tasche. Ja, so ein Einkauf bei Rossmann, der kann schon einmal üppiger als geplanter ausfallen. Aber die bunten Verpackungen und zahlreichen neuen Produkte können einen schon mal zum Kauf verlocken.

Rossmann-Kunden sollten sich den Mittwoch merken

Da kann es sich durchaus lohnen, auch mal auf Angebote zu schauen. Besonders Schnäppchenjäger tun das nur zu gerne. Doch die Sache hat einen Haken: Sie gilt nur für einen Wochentag. Dabei solltest du dir den Mittwoch dick in deinem Kalender ankreuzen. Was hat es damit auf sich?

Am Mittwoch kann bei Rossmann ordentlich gespart werden. Die Influencerin „katswelt“ hat dazu ein Reel veröffentlicht. Dort zeigt die Instagramerin wie du bei dem Drogerie-Riesen ordentlich sparen kannst.

Rossmann verkauft Restbestände deutlich günstiger

„Lebe nur ich hinter dem Mond oder habt ihr das schon gewusst?“, will sie von ihren Followern wissen. „Die grünen Etiketten bedeuten, dass die Produkte aus dem Verkauf gehen und daher die Reduzierung. Jeden Mittwoch gibt es immer neue grüne Schnapper!“, klärt sie ihre Follower auf.

Und bei den Preis-Reduzierungen kann man wirklich ordentlich sparen. Es soll sich dabei um Restbestände handeln, die demnächst bei Rossmann aus dem Sortiment fliegen. Deswegen sind satte Rabatte von bis zu 75 Prozent möglich! Deinen nächsten Rossmann-Besuch solltest du also am besten auf einen Mittwoch legen.