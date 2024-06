Worms: Mädchen (15) tot am Rheinufer entdeckt – Eltern unter Verdacht!

Sie hatte noch das ganze Leben vor sich. Am Rheinufer in Worms (Rheinland-Pfalz) ist am Montagabend (17. Juni) die Leiche eines 15-jährigen Mädchens gefunden worden.

Nach Angaben der Polizei Mainz hatte die Mutter (34) am Vormittag auf einer Polizeiwache den Verdacht geäußert, dass ihre Tochter getötet worden sein könnte. Die Tat solle sich bereits am Samstag am Rheinufer abgespielt haben. Die Polizei rückte daraufhin mit zahlreichen Kräften aus und fand kurz nach 18 Uhr schließlich die Leiche.

Worms: Mädchen am Rheinufer getötet? Eltern in Gewahrsam

Was genau dem Mädchen zugestoßen ist, versuchen die Ermittler jetzt herauszufinden. Die Polizei geht in jedem Fall von einem Gewaltverbrechen aus. Der Fokus der Ermittlungen richtet sich gegen den Vater (39). Weil aber auch die 34-Jährige zwischenzeitlich unter Tatverdacht stand, sind beide Eltern in Gewahrsam genommen worden.

Die Leiche der Jugendlichen soll noch am Dienstag obduziert werden. Danach kann die Polizei mehr zur Todesursache mitteilen. Dazu wurde der Fundort am Rheinufer in Worms von der Spurensicherung genauestens unter die Lupe genommen. Außerdem untersuchten die Beamten die Wohnungen der Eltern sowie das Fahrzeug des Vaters. Das Auto wurde sichergestellt und nach Mainz abgeschleppt.

Polizei Mainz bittet um Hilfe

Bei der Aufklärung des Falls bittet die Polizei jetzt um Hilfe aus der Bevölkerung. Hast du am Samstagabend am Rheinufer in Worms-Rheindürkheim etwas Auffälliges beobachtet? Dann melde dich bitte bei der Polizei Mainz unter der Nummer 06131 – 65 3633 oder per Mail an kdmainz.kdd@polizei.rlp.de. „Kleinste Beobachtungen und Hinweise können dabei zur Aufklärung der Tat hilfreich sein“, so die Ermittler.

Die Polizei Mainz stellte außerdem klar, dass es keine Zusammenhänge zu einem Tötungsdelikt in Bensheim (Hessen) gibt, bei dem weiterhin eine Frau vermisst wird.