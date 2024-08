Rheinland-Pfalz: Hotel eingestürzt! Ein Toter, acht Personen unter Trümmern eingeklemmt

Schrecklicher Vorfall in Rheinland-Pfalz! In der Nacht zu Mittwoch (7. August) ist in Kröv ein Hotel teilweise eingestürzt. Wie die Polizei am Morgen in Trier mitteilt, ist ein Toter geortet worden. Acht weitere Menschen seien noch im Gebäude und unter den Trümmern eingeklemmt und teils schwer verletzt.

Zu einigen von ihnen bestehe Kontakt. Die Rettungsmaßnahmen laufen bereits. Die Feuerwehr wollte sich zunächst gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) nicht äußern.

Rheinland-Pfalz: Hotel eingestürzt! Ein Toter

Bilder zeigen, dass Teile des mehrstöckigen Fachwerkgebäudes eingestürzt sind. Betontrümmer liegen auf dem Boden. Die Rettungskräfte rückten mit mehreren Einsatzfahrzeugen an. Wie der SWR berichtet, konnte die Feuerwehr das Gebäude zunächst wegen akuter Einsturzgefahr nicht betreten.

Da die Sorge bestehe, dass weitere Teile des Hotels einstürzen und angrenzende Gebäude ebenfalls Schaden nehmen könnten, würden Nachbarhäuser evakuiert. Wie es zum Einsturz kommen konnte, ist noch unklar. Weder Polizei noch Feuerwehr wollen oder können dazu Angaben machen.

Laut SWR ereignete sich das Unglück am späten Dienstagabend (6. August). Einige Gäste des Hotels konnten sich offenbar schon selbst aus dem eingestürzten Gebäude retten. (mit dpa)