Rewe-Kunde will Zucker kaufen – beim Blick auf die Packung fällt er aus allen Wolken

Nanu, was ist denn da bei Rewe los?

Man könnte meinen, dass Produkte der Rewe-Eigenmarke „Ja“ selbst bei geändertem Packungsdesign doch inhaltlich komplett gleich bleiben, oder? Bei einem Kunden kommen diesbezüglich nun Zweifel auf. Was ist geschehen?

Rewe: Kunde völlig irritiert von Zucker-Packung

Der Rewe-Kunde wollte eigentlich nur ein Produkt für seine Küche kaufen – ein ganz normales Päckchen Raffinade-Zucker sollte es sein. Feine Körnung. Gibt es natürlich bei Rewe. Von der Eigenmarke „Ja“.

Das gab es bei Rewe lange in einer weißen Verpackung. Doch dann entschied man sich für ein neues Design – und schwupps ist die Packung oben dunkelblau und unten weiß. Produkt und Füllmenge bleiben gleich. ABER: Der Nutri-Score änderte sich von D zu E – verschlechterte sich also.

Der Kunde versteht die Welt nicht mehr. „Kann mir einer mal erklären warum der Nutriscore bei der alten Packung D und der neuen E ist?“, fragt er auf X (ehemals Twitter). „Zucker ist doch Zucker?“ Wie kann ein und dasselbe Produkt im Nährwert-Ranking des Nutri-Score plötzlich schlechter abschneiden?

Rewe erklärt Nutri-Score-Änderung

Zum Glück hat Rewe direkt die passende Antwort parat und antwortet dem irritierten Kunden unter seinem X-Beitrag. „Für die Berechnung des Nutri-Scores wird seit Ende 2023 ein neuer Algorithmus vorgegeben“, schreibt das Unternehmen. „Da wir bereits den neuen Algorithmus zur Berechnung des Nutri-Scores verwenden, ändert sich der Score von D auf E.“

Heißt also: Keine Sorge, an dem eigentlichen Zucker in der Packung hat sich rein gar nichts verändert. Der Nutri-Score wird nun einfach anders berechnet. Die Werte sind nach wie vor die selben, werden nun jedoch schlechter eingestuft. Wie erleichternd es jedoch am Ende ist, dass ein bisher als solide empfundenes Produkt nun als „schlechter“ bewertet wird, muss der Kunde selbst entscheiden.