Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Rewe: Neuerung an Tankstellen! Schon bald findest du dort DAS

Rewe will sein To-Go-Geschäft weiter ausbauen.

Rewe hat ein neues Konzept am Start: Der Supermarkt testet „Rewe Express“ an Esso Tankstellen.

Dabei bietet der Supermarkt Produkte an, die für den direkten Verzehr geeignet sind – also To-Go. Diese Aktion ist vor allem an Menschen gerichtet, die es eilig und nicht viel Zeit haben.

Rewe: Auch Kaffeeliebhaber kommen auf ihre Kosten

Das Sortiment umfasst Obst, Wraps, Salate und Backwaren. Gute Nachrichten für alle Kaffeeliebhaber: Die Rewe Express-Shops sollen auch mit einem Kaffee-Automaten ausgestattet werden.

Rewe: Start des neuen Konzepts in München

An einer ersten Esso-Tankstelle in München ist „Rewe Express“ bereits gestartet, wie der „Merkur“ berichtet. Im Juli sollen drei weitere Filialen in München und Freiburg folgen.

Eine Rewe-Kundin ist bei einem Angebot des Supermarktes kürzlich richtig sauer geworden. Was da los war, kannst du >>> hier nachlesen. (cf)