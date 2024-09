Rewe: Kunde schaut in seine Einkaufstüte – der Anblick macht ihn fassungslos

Viele Kunden kaufen bei Rewe wegen der großen Produktvielfalt und der günstigen Preise ein, vor allem bei den Eigenmarken. Denn neben herkömmlichen Lebensmitteln bietet Rewe auch eine große Auswahl an vegetarischen und veganen Produkten. Rewe hat aber noch einen weiteren entscheidenden Vorteil: das „EatHappy“-Sushi.

Dank des Shop-in-Shop-Konzepts können Rewe-Kunden im Supermarkt frisches Sushi und asiatische Snacks kaufen. Aber was nicht verkauft wird, wird auch nicht weggeworfen. Davon profitierte auch dieser Kunde!

Rewe: Sushi zum Hammerpreis

Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit bietet „EatHappy“ Sushi vom Vortag, das nicht verdorben ist, in so genannten Rettungstüten an. Diese kann man sich aber nicht selbst zusammenstellen, sondern sie werden von den Mitarbeitern zusammengestellt. Meist um die Mittagszeit bereiten sie diese Überraschungstüten vor und stellen sie aus. Eine Tüte kostet 9,99 Euro und auf der Rückseite ist meist aufgeklebt, welches Sushi darin liegt.

„Ich habe so eine Sushi-Retter-Tüte bei Rewe bekommen und da war einfach Sushi im Wert von knapp 54 Euro drin“, berichtet ein Rewe-Kunde auf X und postet ein Foto der Produkte. Im Netz kursieren immer wieder Videos und Posts von Menschen, die von den Tüten mehr als begeistert sind. Doch wer eine solche Tüte ergattern will, muss Glück haben. Sie sind rar, beliebt und meist nicht zu einer festen Uhrzeit draußen. „Meistens so um 15 Uhr stellen sie die Tüten bei uns raus“, verrät der User auf X.

Auch Lidl mit Rettertüten

Doch nicht nur bei Rewe gibt es Tüten, um Lebensmittel vor dem Wegwerfen zu retten. Auch die Lidl-Rettertüten sind mittlerweile den meisten Kunden des Discounters bekannt. Für nur drei Euro bekommen Lidl-Kunden eine Tüte mit Obst und Gemüse, das noch gut ist, es aber nicht mehr in die Auslage geschafft hat. Eine Win-Win-Situation also. Im Netz kursieren Videos, in denen Kunden ihre Ausbeute zeigen. Doch nicht immer sind sie positiv. Eine Kundin erlebte kürzlich eine böse Überraschung.

Viele Produkte waren vergammelt oder zerquetscht – mit einem solchen Inhalt hatte sie in der Rettertüte nicht gerechnet. Diese Redaktion hat Lidl mit dem Fund konfrontiert. Die Antwort und mehr gibt es in diesem Artikel.