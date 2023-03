Rewe führt Neuerung an der Frischetheke ein – Kundin watscht Supermarkt ab: „Um Himmelswillen“

In der heutigen Zeit spielt Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit eine große Rolle – auch die hiesigen Supermärkte möchten da in nichts nachstehen. Rewe hatte jetzt eine Idee für die Frischetheke. Doch so richtig gut kommt die nicht bei den Kunden an – zumindest nicht in dieser Variante.

Eine Rewe-Kundin macht ihrem Unmut jetzt bei Facebook Luft. Mit zwei Beweisfotos untermauert sie ihre Kritik an dem Supermarkt. Doch was war das Problem?

Rewe wird von Kundin abgewatscht

Man muss zugeben, die Idee an sich ist nicht die schlechteste, und auch nicht neu. Aber bei Rewe haperte es jetzt ein wenig an der Umsetzung – zumindest laut einer Facebook-Userin, die sich auf der Seite des Supermarkts beschwerte.

Ob Wurst, Käse oder Fleisch – die Frischetheke bei Rewe bietet jede Menge leckere Dinge, auf die die Kunden gerne zurückgreifen, anstatt nur verpackte Ware zu kaufen. Doch hier liegt auch das Problem: Die Produkte an der Frischetheke sorgen für jede Menge Müll, wenn sie für den Transport in die eigenen vier Wände verpackt werden.

In Zeiten, die von Nachhaltigkeit und Umweltschutz geprägt sind, schreit das nach einer besseren Lösung. Und die findet sich jetzt oftmals in Mehrwegverpackungen. Doch Rewe schießt dabei den Vogel ab! Die Dosen sind so klein, dass man viel zu wenig hineinbekommt. Und wenn man zu viele davon benötigt, ist das auch nicht unbedingt Sinn der Sache. Daher heißt es auch im Facebook-Post der Kundin: „Diese Dosen hat jetzt Rewe für die Frischetheke. Was um Himmelswillen soll da reingehen? Setzen 6, lieber Rewe.“ (Auch bei Aldi gibt es Neuerungen bei Wurst und Käse. Mehr dazu liest du hier.)

Die Antwort von Rewe folgt prompt

Der Supermarkt antwortet schon bald: „Schade, dass die Dose zu klein war! Wie alle Produkte werden die Behälter stetig weiterentwickelt. Hierfür ist Feedback wie deines sehr wichtig, um diese Mehrweglösungen weiter zu verbessern.“

Obwohl es unter dem Post der Kundin auch Stimmen gab, die das Ganze nicht so problematisch gesehen haben, darf man gespannt sein, ob sich Rewe der Kritik wirklich annimmt.