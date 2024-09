Rewe-Märkte lassen Kunden ausrasten – schuld ist dieses Dubai-Produkt

Es gibt ein Produkt, davon können viele Naschkatzen einfach nicht die Finger lassen: Schokolade. Sei es bei Liebeskummer, einem gemütlichen Abend auf der Couch oder als Nervenfutter bei wichtigen Lernphasen – Schokolade geht einfach immer.

Viele Hersteller bieten Schokolade in den unterschiedlichsten Varianten an: mit Haselnuss, Vollmilchschokolade oder auch Zartbitter, mit Keks oder mit cremigen Karamell. Und nun gibt es eine ganz neue Variante aus Dubai, die es bis in die deutschen Supermärkte geschafft hat. Verbraucher rennen vor allem Rewe-Märkte ein und kaufen das Regal auf der Suche nach dem beliebten Schoko-Produkt leer.

Rewe-Märkte werben mit Dubai-Schokolade

Die neue Schokolade besteht aus einer Mischung aus Pistaziencreme und feinen türkischen Teigfäden, auch als Engelshaar bekannt. Die Luxus-Süßigkeit stammt von Fix Dessert Chocolatier aus Dubai. Inzwischen gibt es in Deutschland auch einige nachgemachte Produkte zu kaufen.

++ Rewe zieht die Reißleine – Kunden müssen sich umstellen ++

Schuld an dem Riesen-Hype sind TikTok und Co. Influencer und Food-Blogger weltweit schwärmen von der Dubai-Schokolade – jetzt will sie natürlich auch jeder mal probieren. Günstig ist eine Tafel allerdings nicht gerade. Der Preis liegt laut „Lebensmittelzeitung“ zwischen 8 und 15 Euro.

HIER findest du die Dubai-Schokolade

Doch es gibt auch noch eine günstigere Variante: einfach selber machen. Denn im Netz kursieren bereits diverse Rezepte für die Dubai-Schokolade und einige Supermärkte werben bereits damit, die passenden Zutaten zu haben. So zum Beispiel ein paar Rewe-Filialen. Da wäre zum einen die Rewe-Familie Wurm in Königsbrunn, die auf Instagram groß auf die Werbetrommel haut.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch eine fertige Dubai-Schokolade lässt sich hier inzwischen finden. Laut „LZ“ wurde Rewe-Händler Thomas Wurm bei Ritonka, einem österreichischen Chocolatier fündig. Eine nachgemachte Mischung eines anderen Herstellers gibt es zudem im Regal der Rewe-Familie Bolz in Eschweiler – oder bei Rewe Lenzen in Brühl.