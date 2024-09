Rewe zieht die Reißleine – Kunden müssen sich umstellen

Bei Rewe kommt es in Zukunft zu großen Veränderungen, auf welche die Kunden sich einstellen müssen. Ein Produkt, das bisher für den Lieferservice des Supermarkts genutzt wurde, soll nämlich eingestellt werden.

+++ Aldi und Lidl: „Feierabend-Parken“ bald bundesweit möglich? Discounter sprechen Klartext +++

Für seinen Lieferservice hat Rewe bis jetzt Papiertüten genutzt. Auf diese will man jedoch ab jetzt verzichten und stattdessen Mehrwegtaschen nutzen. Diese wurden bereits in mehreren Regionen getestet, aber sollen jetzt flächendeckend in ganz Deutschland eingeführt werden.

Rewe: Lieferservice soll nachhaltiger werden

Mit der Nutzung von Mehrwegtaschen will Rewe erreichen, seinen Lieferservice noch nachhaltiger zu gestalten. Clemens Bauer, der Geschäftsleiter von REWE E-Commerce, erklärt: „Wir arbeiten kontinuierlich an neuen Ideen, wie wir unser Angebot zugunsten der Verbraucher und der Umwelt weiter verbessern können. Und wir testen, was davon im Markt funktioniert.“

Die Mehrwegtaschen haben gegenüber den Papiertüten einige Vorteile. Zum Beispiel benötigen die neuen Taschen 62 Prozent weniger Wasser als die Papiertüten. Dadurch sind die neuen Rewe-Mehrwegtaschen deutlich umweltbewusster als die zuvor genutzten Papiertüten.

+++ Deutsche Post und DHL greifen durch – Paketboten immer wieder in Gefahr +++

Für Rewe ist eines der wichtigen Ziele bei dieser Umstellung, dass man die Kunden für Umweltthemen weiterhin sensibilisiert. Dabei steht vor allem die Nachhaltigkeit der Mehrwegtasche im Vordergrund und man will die Kunden dazu bewegen, diese mehrfach zu benutzen. Je mehr man die neue Mehrwegtasche verwenden kann, umso besser ist ihre CO₂-Bilanz.

Entscheidung soll eine Signalwirkung haben

Rewe verspricht sich von dieser Entscheidung eine große Signalwirkung. Wie Bauer berichtet, sei der Beschluss, in Zukunft für den Lieferservice nur noch Mehrwegtaschen zu nutzen, als Marktführer von hoher Tragweite und Relevanz.

Jedoch arbeitet der Lieferservice von Rewe weiter daran, sich zu verbessern. In der Zusammenarbeit mit mehreren Experten entwickelt das Unternehmen momentan weitere konkrete Maßnahmen für noch mehr Nachhaltigkeit. Durch die Umstellung auf Mehrwegtüten spart das Unternehmen jährlich 40 Millionen Papiertüten ein.