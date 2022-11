Rewe lässt Kunden im Regen stehen – Aktion geht ordentlich nach hinten los: „Mega enttäuscht“

Overview: Kunden von Rewe gehen momentan auf die Barrikaden. Seit Tagen soll eine wichtige Funktion in der App nicht funktionieren.

Großer Frust bei den Kunden der Supermarktkette Rewe – und der hat mit der WM zu tun!

Die Fußball-WM in Katar hat durch diverse Skandale bereits im Vorfeld jede Menge Aufsehen und Fan-Wut erzeugt. Auch Rewe bekommt jetzt ein Teil dieses Frustes für ein spezielles Angebot im Rahmen der Weltmeisterschaft ab.

Rewe bietet Sammel-App an – doch die hat ein Problem

Zu jedem großen Fußball-Turnier darf eine Sache natürlich nicht fehlen: das Panini-Sammelalbum. Für viele kleine und große Fans ist das Sammeln und Einkleben der Sticker fast spannender, als das eigentliche Turnier an sich. Bezüglich dieser Tradition hat sich Rewe im Hinblick auf Katar für eine spezielle Kunden-Aktion entschieden.

In der App der Supermarktkette gibt es für Kunden eine Art Sammelalbum mit der DFB-Elf. Hier können Kunden bei ihrem Einkauf Bilder der „Mannschaft“ bekommen und diese dann zu Hause in ihre App einscannen – theoretisch.

Rewe: App funktioniert seit Tagen nicht mehr

Denn schon seit Tagen funktioniert die App nicht, wie zahllose wütende Kunden in den sozialen Medien berichten. „Mein Sohn ist todtraurig. Denn wir kommen nicht an die 36. Karte“, berichtet eine Kundin. Sie hätte es auf mehreren Geräten versucht, aber selbst auf ihrem iPhone hätte es nicht geklappt.

Das gleiche Problem melden auch weitere Kunden mit anderen Karten. An der ominösen 36. Karte kann es also nicht liegen, sondern eher am Programms selbst. Die Rewe-Kunden haben deshalb nur eine Bitte: Die App soll noch vor Ende der WM wieder funktionieren.

Der Supermarkt hat sich dem Problem mittlerweile angenommen. Wie Rewe selbst auf Facebook mitteilt, wird mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet. „Auch das Scannen der Karten wird überarbeitet, damit du die goldene Fankarte erhalten kannst“, heißt sie.