Rewe: Schoko-Hersteller springt auf neues Bonus-Programm auf – Kunden wird es nicht gefallen

Zwischen den Regalen bei Rewe, Kaufland und Co. tummeln sich die Werbungen für Bonusprogramme oder Rabattaktionen rund um Lebensmittel. Ein bekannter Schokoladen-Hersteller möchte nun eine neue Strategie testen und ein allseits beliebtes Angebot streichen und dafür etwas anderes probieren.

Die kompakten Schokoladen-Tafeln des Herstellers „Ritter Sport“ sind in zahlreichen Geschmackssorten zu finden. Ob Haselnuss, Kakao-Mousse oder die klassische Alpenmilch-Variante – die bunten Tafeln fallen Kunden bei Rewe, Kaufland und Co. sofort ins Auge. Und wenn eine Tafel mal im Angebot ist, sind Kunden dazu geneigt, die ein oder andere Tafel mehr zu kaufen. Doch die Rabatt-Aktionen sollen sich bald ändern.

Rewe: Ritter Sport testet neues Bonus-Programm

Zwei von drei Ritter Sport-Tafeln werden bei Rewe und Co. zu einem rabattierten Preis angeboten, wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet. Eine normale 100-Gramm-Tafel der Schokolade kostet derzeit 1, 89 Euro, im Angebot teilweise nur 1, 29 Euro. Doch damit soll jetzt bald Schluss sein.

Auch interessant: Rewe macht Ernst bei neuem Bonusprogramm – der nächste Schritt steht schon fest

In den nächsten Jahren sollen solche Rabatt-Aktionen immer mehr abnehmen – in fünf Jahren sollen sie sogar um ganze 50 Prozent weniger werden. Das Ziel: Die Wertschöpfung im Schokoladengeschäft steigern. Statt der regelmäßigen Rabatt-Aktionen möchte Ritter Sport in Kooperation mit Händlern eine neue Aktions-Strategie testen, die an das Couponing-Konzept von Rewe angelehnt ist. Damit können Kunden ab einer bestimmten Anzahl an Einkäufen zum Beispiel Rabatte erlangen.

Mehr Nachrichten:

Preisanstieg von 27 Prozent

Der letzte Preisanstieg der Ritter Sport-Schokoladentafeln lag bei krassen 27 Prozent. Von heute auf Morgen mussten Kunden bei Rewe, Kaufland und Co. 40 Cent mehr für die Süßigkeit ausgeben. Grund dafür sei die derzeitige Knappheit an Kakao, dessen Angebot sich durch Missernten, Ernteausfälle durch Pilzerkrankungen sowie schlechte Wetterbedingungen verringert hat.