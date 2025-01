Rewe macht Ernst bei neuem Bonusprogramm – der nächste Schritt steht schon fest

Das neue Rewe Bonusprogramm sorgt seit Wochen für Unmut bei vielen Kunden. Anstatt wie sonst immer mit Payback zu punkten und beim Einkauf zu sparen, benötigt man an der Kasse nun die Rewe-App um dauerhaft Punkte zu sammeln und den Einkauf rentabel zu machen.

Die Umstellung fällt den Rewe-Kunden nicht leicht, immer wieder hagelt es Kritik (hier mehr dazu). Der Einzelhändler will das so aber scheinbar nicht hinnehmen und startet jetzt eine Großoffensive. So geht man einen ernsthaften und weitreichenden Schritt, um die Popularität des eigenen Bonusprogrammes zu steigern.

Rewe kauft sich ins „Dschungelcamp“ ein

Wie Rewe in einer Mitteilung bekannt gibt, wird es ab Freitag (24. Januar) auch im TV kein Entkommen vor dem neuen Bonusprogramm geben. Mit dem Start des „Dschungelcamps“ auf RTL startet der Einzelhändler eine große TV-Kampagne. Im Mittelpunkt steht dabei das Bonusprogramm-Maskottchen „Bo“.

Der kleine rosa-lila Cartoon-Kreis mit der gelben Sonnenbrille und dem breiten Lächeln soll „smart in die Situationen“ im Dschungel eingebunden werden, erklärt Rewe dazu. RTL-Zuschauer bekommen unter anderem durch sogenannte „Framesplits“ nicht nur Szenen mit den Dschungelstars um Yeliz Koc und Lily Becker zu sehen, sondern gleichzeitig auch Bo, der „lieber Euros statt Sterne“ bevorzugt.

Rewe zieht bei Werbung alle Register

Ziel ist, Bo als „eigenständigen Charakter“ im typischen Dschungel-Geschehen zu integrieren. Das Maskottchen wird dafür in Werbe-Clips auf Schatzsuche gehen, an deren Ende der Fund eines Smartphones inklusive der Rewe-App steht.

Ebenso wird die Cartoon-Figur ähnlich wie die Dschungelstars im Intro in einer aus dem Himmel fallenden Limousine in Szene gesetzt. Das Rewe-Maskottchen steigt anschließend aus dem Luxuswagen, verliert dabei einige Münzen.

Bleibt abzuwarten, wie die Verbraucher die Rewe-Werbung mit Dschungel-Thema aufnehmen werden. Zumindest dürfte so auch der letzte Kunde mitbekommen, dass Rewe ein neues Bonusprogramm am Start hat.