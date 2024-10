Rewe-Mitarbeiter von diesen Kunden genervt – jetzt müssen sie reagieren

Immer mehr Supermärkte führen die SB-Kassen ein, jedoch tun sich manche Kunden mit diesen immer noch schwer. Viele Rewe-Mitarbeiter sind aber von einer Sache genervt, die ihnen immer wieder auffällt und reagieren jetzt darauf.

Auf „Reddit“ postete ein Nutzer ein Schild, das er über einer SB-Kasse in einem Rewe entdeckt hatte. Dort stand: „Scannt bitte jeden Artikel einzeln.“ Anscheinend tendieren Kunden dazu, dieselben Produkte nicht getrennt, sondern lediglich den einen Artikel mehrmals zu scannen.

Rewe: Probleme bei der SB-Kasse

Viele Kunden scheinen wohl noch Probleme mit den SB-Kassen bei Rewe zu haben. Auf dem Zettel weist ein Mitarbeiter die Kunden darauf hin: „Wenn euch das zu kompliziert ist, wir haben Personal, das euch gerne helfend zur Seite steht.“

In den Kommentaren reagieren die Nutzer amüsiert auf den Zettel. Ironisch schreibt einer: „Ich, der nur den halben Einkauf scannt.“ Ein anderer Kunde von Rewe stimmt ihm zu und scherzt, dass man dadurch den „guten SB-Kassen Rabatt“ erhalten kann.

Dahinter verbirgt sich jedoch ein anderer Grund. Kunden zahlen zwar den richtigen Betrag, da sie selbstständig den Artikel so oft scannen, bis man die korrekte Menge wie im Einkaufswagen hat, aber der Computer erfasst die Artikel trotzdem nur als ein einziges Produkt. Das führt dazu, dass der Computer nicht mehr den Bestand im Rewe-Lager berechnen kann und daher auch nicht entsprechend nachbestellt.

Botschaft lässt Rewe-Kunden aufhorchen

Der Text, der im Rewe-Markt hängt, erklärt das Problem jedoch sehr umständlich. So steht zum Beispiel auf dem Zettel über der SB-Kasse: „Dat hilft dem Computer nicht. Der bestellt. Is halt so. Heutige Zeit.“ Viele Nutzer auf Reddit machen sich nicht nur über die Länge des Textes lustig, sondern beschweren sich auch, dass man diesen kaum versteht. Ein Nutzer kommentiert, dass etwas mit dem „Satzbau“ nicht zu stimmen scheint.

Als Verbesserungsvorschlag schlägt ein Nutzer den Alternativtext vor: „Liebe Kunden. Bitte scannen Sie jeden Artikel einzeln, damit unser Bestand stimmt und unsere automatisierten Bestellungen richtig ausgelöst werden. Vielen herzlichen Dank.“ Wahrscheinlich würden diesen Text die meisten Rewe-Kunden besser verstehen als den geposteten Text. Ein Nutzer gibt auch zu: „Ich verstehe nur Bahnhof.“ In der Rewe-Filiale selbst könnte sich der ein oder andere durch den Ruhrpott-Slang jedoch angesprochen fühlen…