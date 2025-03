Rewe-Kunde sammelt ein halbes Jahr lang Leergut – als er auf den Pfandbon blickt, trifft ihn der Schlag

Dieser Kunde von Rewe sammelte ein halbes Jahr lang Pfandflaschen. Als er das Leergut schlussendlich abgab, konnte er kaum fassen, was er auf dem Pfandbon sah.

Auf „Reddit“ postet ein Nutzer einen Beitrag, indem er berichtet, dass er die Abgabe des Leerguts ein „halbes Jahr aufgeschoben“ hat. Im Alltag kann es aber auch oft stressig werden und solche Sachen, wie die Abgabe der Pfandflaschen bei Rewe, geraten dann in Vergessenheit.

Rewe-Kunde erhält fast 70 Euro für Leergut

Irgendwann fand er jedoch doch endlich die Zeit, um die Pfandflaschen bei seinem lokalen Rewe abzugeben. Scherzhaft erklärt der Nutzer auf Reddit: „Das war ein bisschen viel und hat ein bisschen gedauert abzugeben.“

Die lange Abgabe hat sich jedoch wohl ausgezahlt, denn auf dem Pfandbon von Rewe kann man die Summe sehen, die der Kunde für sein Leergut erhalten hat. Nach einem halben Jahr hat sich wohl einiges angesammelt, denn für seine Pfandflaschen erhält der Kunde 68,65 Euro zurück.

Eine stolze Summe, wie auch die Nutzer auf Reddit finden. Scherzhaft schreibt ein User: „Ab in Urlaub …!“ Dafür reicht das Geld wahrscheinlich noch nicht ganz, aber trotzdem freut sich der Rewe-Kunde sicherlich über das Geld, dass er für seine Pfandflaschen erhalten hat.

Nutzer sind genervt von seinem Verhalten

Einige Nutzer finden jedoch, dass der Rewe-Kunde verhältnismäßig wenig Pfandflaschen angesammelt hat, wenn man bedenkt, dass er dies ein halbes Jahr lang aufgeschoben hat. Ein Reddit-Nutzer schreibt: „Das habe ich in einem Monat“, während ein anderer scherzt: „In meiner Jugend war das ein ruhiges Wochenende.“

Auch wenn der Rewe-Kunde für seinen Beitrag einiges an Lachern erntet, sind auch manche Nutzer genervt von seinem Verhalten. Ein Nutzer schreibt: „Sei froh, dass ich nicht hinter dir in der Schlange stand“ und erhält für den Kommentar auch einiges an Zustimmung. Für andere Kunden war die Abgabe der Pfandflaschen sicherlich eine Geduldsprobe.