Rewe: Dieses Kult-Getränk war lange verschwunden – jetzt soll sich alles ändern

Der Schock war bei vielen groß, als die Nachricht herauskam, dass es das Kult-Getränk „Punica“ in deutschen Supermärkten wie Rewe, Edeka und Co. bald nicht mehr zu kaufen gibt. Gerade, wer in den 90er-Jahren aufgewachsen ist, kann sich mit Sicherheit noch an das beliebte Saft-Getränk erinnern – nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen Werbespots, die damals liefen. Im Februar 2023 verkündete PepsiCo in einem öffentlichen Statement das Aus der Marke des US-Konzern Tropicana Brands.

Umso überraschender ist die Nachricht, dass der beliebte Saft nun schon bald wieder in die deutschen Regale zurückkommen wird.

Rewe: Come-Back des Kultgetränks

Das Kultgetränk verkaufte sich zuletzt immer schlechter. Das war zumindest der Grund für das Aus des beliebten Saftes, doch jetzt steht der Neustart kurz bevor. Der Hamburger Getränkevermarkter „Columbus Drinks“, der die neuen „Punica“-Getränke herstellt, bestätigt auf Anfrage dieser Redaktion: „‚Punica‘ wird ab Mitte April in den deutschen Märkten zu finden sein, darunter „in vielen Rewe- und Famila-Märkten“.

Drei Sorten wird es zunächst geben. Sie sollen für ein – in den Augen der Hersteller hoffentlich erfolgreiches – Come-Back sorgen. Das beliebte Getränk wird „in den Sorten MultiVitamin, Melon Tropic und Fruchtig Rot verfügbar sein“, wie eine Sprecherin des Getränkevermarkters bestätigte.

Und der Preis?

Die Zahl, die am Ende auf den Preisschildern bei Rewe stehen wird, ist noch nicht hundertprozentig sicher, da der Endverbraucherpreis durch den Handel festgelegt wird. Jedoch „rechnen wir damit, dass er bei ca. 2 Euro für die 1l Liter Flasche liegen wird“, so die Sprecherin.

Ganz so wie früher wird das bunte Getränk allerdings nicht schmecken. Der Getränkehersteller hat ein wenig an der Rezeptur geschraubt. So soll der Fruchtsaftanteil der einzelnen Sorten zwischen 31 und 32 Prozent liegen, auf Süßstoffe und künstliche Aromen wurde ganz verzichtet.

Es bleibt abzuwarten, wie die Rückkehr des Kultgetränks in die Rewe-Märkte von den Kunden angenommen wird. Trotz zahlreicher Fans in Deutschland war die Einstellung der Marke letztlich eine wirtschaftliche Entscheidung, da sie sich zu schlecht verkaufte. Doch nachdem viele Kunden nun mehr als ein Jahr verzichten mussten, bleibt zumindest für die Fans zu hoffen, dass das fruchtige Getränk in vielen Einkaufswagen landen wird.