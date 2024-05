Rewe-Kunden geschockt – Gemüse-Preise nehmen irre Dimensionen an

Dass die Preise in den Supermärkten wie Rewe, Aldi und Co. in letzter Zeit gestiegen sind, dürfte jedem aufgefallen sein. Aufgrund der politischen Lage, der Inflation und der klimabedingten Ernteausfälle mussten viele Hersteller ihre Preise nach oben korrigieren. Waren es im letzten Jahr die Salatgurken, die mit ihren hohen Preisen immer wieder für Schlagzeilen sorgten, so ist es in diesem Jahr ein anderes Gemüse.

Wie unser Partnerportal „Thüringen24“ berichtet, schießen derzeit die Preise für Blumenkohl in den Rewe-Regalen durch die Decke. Was hat es damit auf sich?

Rewe: Blumenkohl wird immer teurer

Meist geht man schon mit seinem Einkaufszettel bewaffnet in die Supermärkte, im Kopf sind schon die Rezepte, die in den kommenden Tagen umgesetzt werden sollen. Auch einer Einwohnerin aus Thüringen ging es so: Sie hatte so richtig Lust auf Blumenkohlsalat. Doch als sie bei Rewe vor dem Regal stand und ein Blick auf den Preis geworfen hat, ist ihr der Appetit vergangen, wie sie im Gespräch mit „Thüringen24“ berichtete.

Auch interessant: Rewe: US-Amerikaner will was Neues probieren – bei DIESER Tüte schlackern ihm die Ohren

Der Rewe-Markt in Hildburghausen (Thüringen) verlangte für einen frischen Blumenkohl ganze 4,99 Euro! Die Kundin war darüber mehr als verärgert: „Im Ernst? Schon gar nicht für die Größe des Kopfes. Das war nur eine Handvoll – mit dem Grünzeug außen drum – und meine Hand ist jetzt wirklich nicht die größte“, ließ sie ihre Verärgerung im Gespräch freien Lauf. Immerhin könne sie ihre vielköpfige Familie mit dem einen Blumenkohl auch nicht satt bekommen. So wir ihr geht es gerade sicherlich vielen Kunden von Rewe.

Wechselhafte Wetterbedingungen der Grund?

Die Redaktion von „Thüringen24“ hat daraufhin bei Rewe nachgefragt, was es mit den hohen Preisen auf sich hat. „Wir befinden uns kurz vor Start der deutschen Saison, die aufgrund der wechselhaften Wetterbedingungen im April in diesem Jahr später anläuft“, erklärte eine Sprecherin. Aufgrund des milden und feuchten Klimas sei nun eine Angebotslücke entstanden.

Werden die Preise für Blumenkohl bei Rewe schon bald wieder sinken oder werden sie weiterhin so hoch bleiben? Die Antwort des Supermarktes kannst du in diesem Artikel von „Thüringen24“ nachlesen.