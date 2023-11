Rewe-Kundin öffnet Pizza-Karton – und fällt vom Glauben ab: „Soll das so?“

Egal ob mit Salami, in Margaritha oder mit Thunfisch: Kaum eine Tiefkühlkost ist wohl so beliebt wie die Pizza. Vor allem für Leute, die wenig Zeit oder Geld haben, eignet sich das italienische Saucenbrot für die schnelle, günstige Mahlzeit zwischendurch. Auch Rewe hat in seiner Tiefkühlabteilung einige Sorten zu bieten.

Klar, Pizza ist nicht unbedingt die gesündeste Alternative – dafür umso schmackhafter. Und neben Klassikern wie Salami, Margaritha, Thunfisch, Schinken oder Hawaii gibt es inzwischen eine Fülle von abgefahrenen Sorten. So brachte Dr. Oetker zum Beispiel vor geraumer Zeit eine Schokoladen-Pizza und eine Fischstäbchen-Pizza auf den Markt. Zu kaufen gab es die fancy Pizza-Sorten auch im Rewe.

Rewe-Kundin will Ziegenkäse-Pizza essen – der Blick in den Karton ärgert sie

Doch so eine Tiefkühl-Pizza kann auch schon mal für einen echten Überraschungs-Moment sorgen – diese Erfahrung musste jetzt eine Rewe-Kundin machen. Von ihrer Erfahrung berichtet sie in den sozialen Netzwerken.

Eine Pizza ist rund. Gut, meistens. Es gibt ja auch noch die Calzone. Sie wird zusammengeklappt und innen befüllt. Eine Rewe-Kundin kaufte jetzt eine Pizza, die zumindest auf der Verpackung in runder Form abgebildet war. Es handelt sich um die „Pizza Classica Ziegenkäse“ mit Ziegenkäse, Mozzarella, Spinat und Zwiebeln. Doch als die Frau ihren Pizza-Karton öffnete, klappte ihr die Kinnlade herunter.

Pizza mit einer eher ungewöhnlichen Form

„Soll das so, Rewe? Neues Pizza-Format?“, schreibt die Frau auf „X“ (vormals Twitter). Dazu teilte sie auf der Social-Media-Plattform ein Bild. Dort zu sehen: Bei der Pizza fehlt ein Stück! Kein runder Anblick – doch dem Geschmack wird das wohl keinen Abbruch getan haben. Auch Rewe hat sich unter dem Beitrag bereits zu dem Pizza-Gate geäußert: „Ohje, da fehlt ein klares Stück!“ Die Kundin solle sich per Privatnachricht an Rewe wenden.