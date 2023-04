Rewe: „50 Euro Bier“? Irre Anzeige am Pfandautomaten verwirrt Kunden

Der ein oder andere Rewe-Kunde in Deutschland dürfte am Pfandautomat kürzlich gestutzt haben…

Bei einigen Pfandautomaten bei Rewe erscheint auf dem Display eine ungewöhnliche Nachricht, wenn man leere Bierflaschen abgibt. Was hat es damit auf sich?

Rewe: Pfandautomat spricht von „50 Euro Bier“

Der „Merkur“ bestätigt die Beobachtung in einer Münchner Filiale. Gibt man eine leere Bierflasche am dortigen Rewe-Pfandautomat zurück, heißt es auf der Anzeige plötzlich: „50 Euro Bier (Old Design)“.

Hä? Gibt es jetzt plötzlich 50 Euro Pfand auf Bierflaschen? Das hätte man ja bereits beim Kauf des Kastens an der Kasse bemerkt. Doch keine Sorge. Überraschenderweise hat die „50 Euro Bier“-Nachricht überhaupt nichts mit irgendeinem Geldwert in Höhe von 50 Euro zu tun.

Rewe: „50 Euro Bier“ – das steckt dahinter

Stattdessen rechnet der Pfandautomat das Fassungsvermögen der Bierflasche einfach nicht in Litern um, sondern in Zentiliter. Ein halber Liter Bier wird somit nicht als 0,5 Liter oder 500 Milliliter angegeben – sondern als 50 Zentiliter. Bei den kleineren 0,33-Liter-Flaschen spricht der Automat entsprechend auch von „33“er-Bieren.

Und das „Euro“? Hat nichts mit der Währung zu tun. So heißt die klassische Flaschenform, wie man sie beispielsweise von „Augustinerbräu“ oder „Bayreuther Hell“ kennt.

Bierflaschen im Euroformat Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Also alles soweit in Ordnung. Kein hohes Pfand, keine versteckten Kosten. Bier-Liebhaber können also beruhigt weiter ihren Hopfensaft kaufen und die Flaschen brav wieder abgeben.

