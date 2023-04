Rewe: Beliebtes Snack-Produkt plötzlich unfassbar teuer – „Das ist der Gipfel“

Bei all den Preiserhöhungen, die in den letzten Jahren wegen Lieferengpässen, Ukraine-Krieg, Inflation oder Energiekosten auf uns zugekommen sind, sind teure Lebensmittel längst keine Überraschung mehr. Doch vereinzelt stolpert man dann doch noch über „Angebote“, bei denen man nur den Kopf schütteln kann – so wie dieser Kunde bei Rewe.

Er wollte lediglich einen Blick ins Chips-Regal bei Rewe werfen. Extra nur die kleinen Snack-Packungen mit 75 Gramm Inhalt, man muss es ja nicht übertreiben. Beim Preis fielen ihm aber die Augen aus dem Kopf.

Rewe: Chips-Preis macht Kunde fassungslos

„Dass Rewe die Apotheke unter den Supermärkten ist, war mir klar“, schreibt er anschließend auf Twitter. „Aber 1,89 Euro für 75 Gramm – das ist der Gipfel.“ Tatsache. Für die 75-Gramm-Packung „Ringli“-Chips der Marke „funny frisch“ verlangt Rewe 1,89 Euro. Also umgerechnet rund 2,5 Cent pro Gramm Chips.

Zum Vergleich: Die 150-Gramm-Tüte „Chipsfrisch ungarisch“, ebenfalls von „funny-frisch“, kostet im Rewe-Onlineshop lediglich 1,99 Euro (Stand: 11. April, 19 Uhr). Hier liegt der Preis pro Gramm plötzlich bei nur rund 1,3 Cent.

Nutzer erbost: „Nicht zu dem Preis“

Darüber können auch andere Kunden nur den Kopf schütteln. In den Kommentaren unter dem Tweet verschaffen sie ihrem Unverständnis Luft. „Solche Dinge kann man echt nur kaufen, wenn sie im Angebot sind“, schreibt ein User. „Ich weiß, ist blöd, wenn man genau jetzt Bock drauf hat.“

„Muss kein Mensch kaufen“, versucht ein Nutzer dagegen noch zu relativieren – ehe der Verfasser zurück feuert: „Zumindest nicht zu dem Preis.“

