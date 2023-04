Rewe: Paukenschlag! Strenge Pfand-Regel gilt schon in Bayern – bald in ganz Deutschland?

Wochenlang stauten sich die leeren Flaschen auf, Samstag endlich zur Rewe-Filiale mit prallen Tüten voller Leergut – und plötzlich der Hammer! Man darf nur noch 10 Stück in einem Rutsch abgeben? In München kann dir das wirklich passieren, zumindest in einer bestimmten Rewe-Filiale.

Droht uns nun in ganz Deutschland der Leergut-Schreck? Müssen wir alle viel häufiger in die Rewe-Supermärkte gehen, um dann in kleinen Mengen die Pfandflaschen wieder abzugeben?

Rewe: Nur noch maximal 10 Leergut-Flaschen in Münchner Filiale

Sehr wahrscheinlich nicht! Aber in der Münchner Rewe-Filiale am Hauptbahnhof ist das tatsächlich so. Hier gilt eine strenge Regel: Maximal 10 Flaschen dürfen auf einmal abgegeben werden. Das bedeutet: Mehr als 2,50 Euro Pfand maximal werden dir dort nicht ausgezahlt.

Das hat allerdings eher mit den besonderen Bedingungen am Hauptbahnhof zu tun. Wie Rewe-Marktleiterin Patricia Da Silva der „Bild“-Zeitung erläuterte, seien zu viele Leergut-Sammler „mit großen Einkaufswagen voller Flaschen“ in diese Filiale gekommen.

Pfand-Ausnahme für Rewe-Stammkunden

Das führte in dem kleinen Rewe-Markt zu zwei Problemen: Erstens wurde zu viel Leergut abgegeben – das Lager war ständig überfüllt. Und zweitens wollten viele Flaschensammler nur das Geld abkassieren, aber nichts einkaufen.

Für Stammkunden und jene, die auch wieder neue Produkte einkaufen, macht Da Silva eine Ausnahme von der 10-Flaschen-Regel.

Darf man Säcke vor Pfand-Leergut abgeben?

Doch hat man wirklich das Recht darauf, ganze Säcke voller Leergut auf einmal in einer Filiale abzugeben? Viele machen das entweder aus Faulheit oder weil es sich dann richtig zu lohnen scheint, wenn der Pfandautomat einen Bon in Höhe von 20 Euro oder mehr ausdruckt. Gerade zum Monatsende ist der Leergut-Pfand für manche eine nette Zusatzeinnahme, um über die Runden zu kommen.

Pfand pro Flasche:

Bierflasche: 8 Cent

Bierflasche mit Bügelverschluss: 15 Cent (regional auch mehr).

Mineralwasser, Limonade, Fruchtsäfte, Joghurt-Glas: 15 Cent

Einwegflaschen mit DPG-Logo: 25 Cent

Tatsächlich ist die Münchner Rewe-Filiale zwar ein Sonderfall, grundsätzlich aber dürfen Supermärkte mit Hausrecht bestimmen, wie viele Flaschen sie auf einmal annehmen. Das Verpackungsgesetz sieht zwar vor, dass sie bestimmtes Pfandgut zurücknehmen müssen. Es ist aber nicht gesetzlich geregelt, ob es eine Höchstmenge gibt. Wir bewegen uns in einer rechtlichen Grauzone.