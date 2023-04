Aldi, Rewe und Co: Kunden wollen tricksen – doch Kassierer halten dagegen

Kunden von Aldi, Rewe und Co. machen es sich gerne leicht. Doch der ein oder andere Life-Hack kann auch mal nach hinten losgehen.

Vor allem bei Aldi gibt es immer wieder Stress an der Kasse. Denn ohne Kassenband müssen die Kunden schnell sein beim Einpacken ihres Einkaufs. Sonst stapeln sich die Artikel. Einige Kunden greifen deshalb bei Aldi, Rewe und Co. zu Tricks, um sich den Einkauf zu erleichtern. Das sollten sie aber lieber lassen.

Aldi, Rewe und Co: Das solltest du an der Kasse nicht machen

Wer an der Kasse mit dem Einpacken kaum hinterherkommt, der will am liebsten Zeit schinden. Einige Kunden greifen deshalb zu der Methode, möglichst viel Platz zwischen den einzelnen Artikeln auf dem Kassenband zu lassen. So brauchen die Kassierer länger, um sie über den Scanner zu ziehen und der Kunde hat mehr Zeit, sie in seine Einkaufstasche zu packen.

Doch sehen das die Kassierer nicht sehr gern. Sie legen dann einfach ihren Arm aufs Band und lassen es weiterfahren, bis sich die Produkte stauen. Erst dann wird abkassiert. Denn dieser Trick ist nicht nur für die Mitarbeiter nervig, sondern auch für die anderen Kunden, die ihre Artikel nicht ablegen und weiterhin tragen müssen. Es wäre nur höflich, den Nachstehenden Platz auf dem Kassenband zu lassen.

Organisiert geht’s schneller

Statt zu viel Abstand zwischen den Artikeln zu lassen oder sie wild durcheinander aufs Band zu legen, solltest du schon von Anfang an deinen Einkauf sortieren. Gleiches zu Gleichem – dann geht es auch für die Kassierer schneller, weil sie doppelte Artikel nur einmal scannen und dann händisch die Anzahl eingeben können.

Und für dich geht es beim Einpacken flotter, wenn du die Artikel sortiert aufs Kassenband legst. Schwere Produkte zuerst und Zerbrechliches zuletzt. Dann kannst du die Produkte auch in dieser Reihenfolge in deine Tasche packen und musst nicht an der Kasse alles neu ordnen.