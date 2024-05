Aldi, Rewe und Co: Damit hätte keiner gerechnet – dieser Hersteller geht neue Wege

Immer wieder sorgen neue Produkte bei Kunden von Aldi, Rewe und Co. für Furore! Kaum ist die Meldung über die Neuheit raus, gibt’s für die Verbraucher in der Regel kein Halten mehr. So zuletzt beim Nutella-Eis, das in Deutschland schon heiß ersehnt wird (wir berichteten).

Ein anderer namhafter Hersteller legt jetzt aber nach! Vor allem Bier-Fans dürfte die Brauerei Oettinger ein Begriff sein. Tatsächlich will die jetzt aber eine neue Richtung einschlagen – Kunden von Aldi, Rewe und Co. reiben sich verwundert die Augen.

Aldi, Rewe und Co: Produkt-Neuheit im Getränkeregal

Mit dem klangvollen Namen „OeWater“ will Oettinger jetzt mit einem neuen Getränk punkten, dass vor allem Fitness-Liebhabern gefallen dürfte. Die Brauerei will den Getränkemarkt ab sofort mit Protein-Soda revolutionieren. Laut „Lebensmittelzeitung“ soll das Produkt ab sofort in ausgewählten Märkten in Berlin, Hamburg, Köln und München zu kaufen sein. Auch über einen Online-Shop vertreibt die Firma ihr Protein-Soda.

Für umgerechnet 3,58 Euro pro Liter können Kunden das „OeWater“ kaufen. Es sei nicht das erste nicht-alkoholische Getränk, was Oettinger auf den Markt bringt. So hatte die Brauerei zuletzt Produkte wie Oettinger Cola-Orange oder Glorietta Cola-Mix auf den Markt gebracht. Mit dem Protein-Soda wird abermals ein neuer Weg eingeschlagen.

Aldi, Rewe und Co. halten sich bedeckt

Doch wo wird es das neue Protein-Soda nun zu kaufen geben? Unsere Redaktion hat bei einigen Supermärkten und Discountern angefragt – mit ernüchternder Bilanz. So hagelt es von Aldi Nord direkt eine Absage: „Es ist nicht geplant, das von Ihnen genannte Produkt in unser Sortiment aufzunehmen“. Dagegen hält sich die Discounter-Schwester Aldi Süd noch bedeckt: „Grundsätzlich richtet Aldi Süd sein Sortiment nach den Bedürfnissen und Wünschen seiner Kund:innen aus. Bitte haben Sie Verständnis, dass sich Aldi Süd aus Wettbewerbsgründen zur konkreten Sortimentsgestaltung nicht äußert.“

Gleiches gilt auch für Kaufland und Rewe. „Wir bieten unseren Kunden grundsätzlich immer eine große Auswahl an Getränken und nehmen auch immer wieder neue Produkte in unser Sortiment auf. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass wir zur zukünftigen Sortimentsgestaltung keine Auskunft geben“, so eine Kaufland-Sprecherin.

Ein Rewe-Sprecher offenbart außerdem: „Der Artikel ist uns bekannt. Aktuell wird er – wie jedes Neuprodukt – intern geprüft und bewertet (zum Beispiel auf Qualität, Geschmack, sinnvolle Sortimentsergänzung, Listungsparameter, etc.). Anschließend entscheiden wir, ob der Artikel für Rewe und/oder Penny interessant ist.“ Kunden von Rewe, Penny und Co. dürfen also noch hoffen.