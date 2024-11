Rewe-Kunde gibt Pfandflaschen zurück – die Summe macht fassungslos: „Wir hassen dich“

Eigentlich gehört das Abgeben von Leergut bei Rewe zum normalen Alltag. Alte PET-Flaschen und Getränkedosen in den Automaten, den Pfandbon kassieren und sich die Kosten mit dem nächsten Einkauf verrechnen lassen – davon haben sowohl Umwelt als auch die Kunden etwas.

Worüber sollte man sich da also ärgern? Eine fast schon naive Frage – denn heutzutage findet doch jeder einen Grund, sich aufzuregen, wenn er das nur will. Und das Pfand-Erlebnis eines Rewe-Kunden liefert da in den Augen einiger ausreichend Futter.

Rewe-Kunde kassiert über 200 Euro Pfand

Eigentlich gibt es für Leergut – egal ob Flaschen oder Dosen – im Schnitt nur 15 bis 25 Cent. Mehr als ein paar Euro bekommt man bei einem normalen Gang zum Pfandautomaten also nicht zwingend heraus. Doch wer die Rückgabe der leeren Flaschen zu lange hinauszögert und stattdessen immer wieder Nachschub kauft, der kann am Ende einen satten Betrag ernten. So wie ein Rewe-Kunde, der das Abkassieren seiner Pfandbons auf „Reddit“ teilte.

„Habe mal wieder den Partyraum aufgeräumt und der Rewe war so freundlich, meine Rückgabeaktion zu dulden“, schreibt der Nutzer zu dem Foto. Bei der angezeigten Summe dürfte es einigen die Sprache verschlagen: 204,20 Euro Pfand bekommt der Kunde zurück – weil er über 200 Flaschen bzw. Dosen abgegeben hat.

Für ihn sicherlich eine große Freude – für andere allerdings ein großes Ärgernis. Vor allem für Nutzer, die selbst in Supermärkten wie Rewe gearbeitet haben. In den „Reddit“-Kommentaren finden unter anderem gerade sie sehr deutliche Worte:

„Ich als Kassierer würde weinen und mit dir ein Foto machen“

„Als Getränkemarkt-Mitarbeiter kann ich nur sagen: Wir hassen dich.“

„Das gibt Hausverbot.“

„Als Kunde hinter dir kann ich nur sagen: Huso.“

„Perfekt. So ein Vollidiot, der 20 Minuten den Automat blockiert.“

„Ich bin nur dankbar, dass ich nicht hinter dir stand.“

Fakt ist: Trotz aller Genervtheit war das Kassenpersonal offensichtlich bereit, die hohe Pfandsumme abzukassieren. Schließlich trifft der hohe Zeitaufwand bei über 200 Pfandflaschen ja nicht nur das Personal, sondern auch den Kunden selbst, der das Leergut zum Laden schafft und in den Automat räumen muss.