Rewe, Penny, Lidl & Co: Märkte winken mit XXL-Coupons – doch es gibt mehrere Haken!

Auf Kunden von Rewe, Penny, Lidl & Co. kommen im neuen Jahr große Veränderungen zu. Für Erstere geht es vor allem um das Ende von Payback, das mit dem Jahresende nun besiegelt ist. Ab sofort machen Edeka und Netto gemeinsame Sache mit dem Bonusprogramm. Dafür endet dort am 28. Februar die Zusammenarbeit mit DeutschlandCard.

Doch keine Sorge, für Rewe-Kunden gibt es jetzt ein neues eigenes Bonusprogramm – womöglich sogar eine starke Konkurrenz für Lidl Plus? Allerdings sollten die Kunden vor der Nutzung über einige wichtige Punkte klar werden. Sonst könnten sie sich noch von den großen Rabattversprechen der Märkte ködern lassen.

Rewe & Penny mit neuem Bonusprogramm

Kein Payback mehr, dafür jetzt Rewe Bonus, keine DeutschlandCard mehr, dafür jetzt Payback – im neuen Jahr gibt es für Kunden von Rewe, Penny, Edeka und Netto viele Änderungen beim Sammeln von Punkten und Rabatten. Letztere winken zum Start mit Payback jetzt mit 15-fach-Punkte-Coupons.

Das neue Loyalty-Programm vom Konkurrenten Rewe lockt derweil mit bis zu 10-Prozent-Bonus-Guthaben auf den nächsten Einkauf. Die Boni kommen gestaffelt daher, je nachdem, wie viel der Kunden eingekauft hat, kann er dann im Folgemonat sparen. Allerdings müssen Kunden dafür die App nutzen.

Auch müssen die Nutzer darauf achten, dass jeweilige Boni zunächst ihrem Konto gutgeschrieben und erst beim nächsten Einkauf verrechnet werden können. Über den Bonus-Bereich innerhalb der App haben sie die Übersicht über den Gesamtbetrag und können entscheiden, wie viel davon als Gutschrift genutzt werden soll.

Rewe, Penny, Lidl & Co: Apps im Vergleich

Auch Penny bietet seinen Kunden nun ein eigenes Coupon-Programm an. So gibt es bis Anfang Februar zum Beispiel einen 10-Prozent-Coupon auf den gesamten Einkauf. Danach können gesammelten Rabatte eingelöst werden und an sogenannten „Superspartagen“ soll es exklusive Coupons und weitere Rabatte für registrierte Nutzer geben. Die Coupons müssen hier vor dem Einkauf einzeln aktiviert werden.

Lidl hat sich bei seiner Plus-App jetzt auch den „Bonus-Booster“ bei Rewe abgeschaut und nennt ihn „Rabattsammler“. Bei jedem Einkauf erhalten die Kunden einen Gutscheinbetrag, der sich mit jedem Einkauf erhöht – bis zu 400 Euro! Auch bei Lidl müssen die Coupons vorher aktiviert werden.