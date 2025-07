Rewe mit großer Neuerung – Penny gibt klares Statement ab

Rewe-Kunden müssen sich auf eine große Neuerung gefasst machen. Auf der Website informiert der Supermarkt: „Die Treuepunkte können nur noch digital mit der Rewe App gesammelt werden.“

Heißt: Die kleinen Heftchen mit Aufklebern, die man an der Kasse erhalten hat, sind Geschichte. Stattdessen scannst du deine App und erhältst die Punkte im Anschluss dort. Pro 5 Euro Einkaufswert erhältst du dann einen digitalen Treuepunkt. Doch wie sieht es eigentlich bei Penny aus?

Rewe mit Treuepunkte-Neuerung – folgt jetzt Penny?

Penny gehört zur Rewe Group, weshalb sich auch hier eine Veränderung bezüglich der Treuepunkte vermuten lässt. Auf Anfrage von DER WESTEN erklärt ein Sprecher allerdings: „Bei Penny sind diesbezüglich keine Veränderungen geplant.“

Dort bleibt, was die Treuepunkte betrifft, also vorerst alles wie gehabt. Für je 5 Euro Einkaufswert erhältst du dort einen Treuepunkt an der Kasse. Ausgenommen sind Tabakwaren, Verlagserzeugnisse, Pfand sowie aufladbare Geschenk- und Guthabenkarten. Das gilt allerdings ebenso wie bei Rewe nur für die jeweiligen Aktionszeiträume.

Das müssen Kunden wissen

Dass Penny die Treuepunkte nach wie vor an den Kassen der Geschäfte anbietet anstatt in der App, dürfte viele Kunden freuen. Vor allem all diejenigen, die keine App haben wollen oder sich keine herunterladen können.

Zweiteres gilt vor allem für ältere Generationen, die kein Smartphone besitzen. Ob Penny künftig doch noch wie Rewe einen weiteren Schritt Richtung Digitalisierung geht, bleibt vorerst abzuwarten. Übrigens: Bei Rewe können Kunden jetzt nicht nur mithilfe der App Treuepunkte sammeln, sondern auch bezahlen (>>> hier mehr dazu erfahren).