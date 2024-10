Rewe-Kundin kassiert auf einen Schlag 13.000 Payback-Punkte – „Lohnt sich nicht“

Auf TikTok geht momentan ein Video herum, bei dem man sehen kann, wie eine Kundin ihren Rewe-Einkauf bezahlt. Was jedoch auffällt ist, dass sie für ihren Einkauf über 13.000 Punkte auf Payback erhält.

Eine beachtliche Zahl und auch in dem Video macht die Rewe-Kundin Werbung für Payback. Sie macht sich über Menschen lustig, die denken „Payback lohnt sich nicht“. Durch ihren Einkauf bei Rewe hat die Kunden nämlich insgesamt 13.665 Payback-Punkte erhalten und, wie sie schreibt, dadurch 50 Euro zurückbekommen.

Payback: Kundin erhält 136,50 Euro

Einigen aufmerksamen Nutzern fällt in den Kommentaren jedoch auf, dass sie sich bei der Summe irrt. Ein User schreibt so zum Beispiel: „Was für 50 Euro? Du hast 13.665 Punkte bekommen, also 136,65 Euro.“ Da hat sich die Rewe-Kundin anscheinend verrechnet. Das ist jedoch nicht das Einzige, was an dem Video komisch erscheint.

Für ihren Einkauf muss die Rewe-Kundin anscheinend, 1.823,89 Euro zahlen, was auch erklären würde, warum sie so viele Payback-Punkte erhalten hat. In den Kommentaren wird diese Summe viel diskutiert und ein Nutzer schreibt: „Die Frage ist wohl eher, was hast du für 1.800 Euro bei Rewe gekauft?“

Eine Frage, die in den Kommentaren viel diskutiert wird. Viele vermuten, dass die Kundin die „Payback-Methode“ genutzt hat, um so viele Punkte zu erhalten. Bei dieser Methode storniert man den Einkauf bei Rewe, aber scannt einfach nicht noch einmal die Karte. In diesem Fall registriert Payback nicht, dass der Einkauf storniert wurde und man kann die Punkte behalten, ohne tatsächlich was gekauft zu haben.

Rewe: Kundin kaufte Gutscheine

Dies ist jedoch nicht die einzige Theorie. Nutzer erklären auch in den Kommentaren, dass die Rewe-Kundin Gutscheine gekauft hat, um die Payback-Punkte zu erhalten. Ein Nutzer vermutet so zum Beispiel: „Amazon Gutscheine und damit Sachen kaufen, die man sowieso gekauft hätte. Aber so bekommt man Payback Punkte …“

An dieser Theorie ist jedoch ein Haken. Man kann sehen, dass die Kundin einen Mitarbeiterrabatt von 10 Prozent auf ihren Einkauf erhalten hat. Tatsächlich hat die Frau also für 2.000 Euro bei Rewe eingekauft. Und wie ein User anmerkt, bedeutet dies auch, dass es sich bei dem Einkauf um etwas anderes handeln muss, als Gutscheine, denn „Es gibt keinen Mitarbeiterrabatt auf Gutscheine.“