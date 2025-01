Rewe gibt endlich zu, was Kunden schon lange vermuten – „Echt lächerlich“

Im Sortiment von Rewe ist eigentlich für jeden etwas dabei. Egal, ob man sich von tierischen oder pflanzlichen Produkten ernährt – die Lebensmittelauswahl im Supermarkt will von Fleischessern bis hin zu Veganern jedem das bieten, was am besten zu seiner Ernährungsform passt.

Entsprechend wichtig sind auch die Beschriftungen auf Regalen und Verpackungen, damit sich die Kunden ausreichend informieren können, welches Produkt für sie in Frage kommt.

Doch damit dabei alles glatt läuft, müssen sich die Kunden natürlich auf die Informationen auf den Etiketten verlassen können. Viele scannen ganz genau die Zutatenliste, um auch ja auf Nummer sicher zu gehen, was sie ihrem Körper zuführen.

Um eine ganz bestimmte Zutat gab es dabei in der Vergangenheit häufiger Wirbel – und mittlerweile musste auch Rewe selbst diesbezüglich ein Eingeständnis machen.

Rewe klärt auf: Parmesan NICHT vegetarisch

Wenn jemand einem Vegetarier Nudeln mit Parmesan auftischt, dürfte daran auf den ersten Blick nichts auszusetzen sein. Schließlich ist Parmesan ja nur geriebener Käse, also eindeutig vegetarisch. Nun, nicht so schnell – denn tatsächlich ist nicht jede Käsesorte vegetarisch. Und Parmesan tatsächlich auch nicht!

Denn als „vegetarisch“ gelten nur Lebensmittel, die kein totes Tier enthalten. Weil die Zutaten für Käse von lebenden Tieren gewonnen werden, gilt dieser als vegetarisch – aber zur Herstellung einiger Käsesorten (wie eben Parmesan oder auch Camembert, Gouda oder Mozzarella) wird zusätzlich auch tierisches Lab verwendet. Das soll die Produkte für Menschen besser verdaulich machen.

Das Problem: Lab findet sich auf den Magenschleimhäuten von Kühen, Schafen oder Ziegen – und kann nur von toten Tieren gewonnen werden. Damit sind alle Käsesorten, die mit tierischem Lab hergestellt werden, per Definition NICHT vegetarisch.

Rewe mit Eingeständnis

„Obacht bei Rewe-Rezepten“, warnt daher ein Nutzer in einem Reddit-Forum über vegetarisches Kochen. „Rezepte werden als vegetarisch deklariert, obwohl sie es nicht sind!“ Er fügt einen Screenshot an seinen Beitrag, der eine Stellungnahme von Rewe persönlich zeigt. Darin erklärt die Supermarkt-Kette, dass sie sehr wohl weiß, dass Parmesan laut Definition nicht vegetarisch ist – aber man Rezepte mit Parmesan als Zutat dennoch bewusst als vegetarisch deklariere.

Inhalt von Reddit anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Beim Entwickeln immer wieder neuer, kreativer und schmackhafter vegetarischer Rezepte, ist es aber schwierig, immer auf all diese Zutaten zu verzichten“, erklärt Rewe. „Und da wir wissen, dass viele Vegetarier:innen bei Parmesan und auch anderen Käsesorten eine Ausnahme machen, deklarieren wir Gerichte mit Parmesan als vegetarisch, obwohl das genau genommen nicht korrekt ist.“

„Täuschung des Kunden“

Doch so richtig überzeugen kann das im besagten Reddit-Forum nur wenige. Ein Auszug aus den Kommentaren:

„Wir versuchen, vegetarische Rezepte zu erstellen, aber schaffen es nicht, markieren es aber trotzdem als Vegetarisch. Genau mein Humor.“

„Ich bin kein Vegetarier, aber die Begründung von Rewe ist schon echt lächerlich.“

„Als Nicht-Vegetarier muss ich hier klar und deutlich sagen: Scheiß Aktion von Rewe – ohne wenn und aber.“

„Ich bin kein Vegetarier, aber das klingt ja sehr nach Betrug / Täuschung des Kunden.“

„Das haben die nicht ehrlich so geschrieben? Haben die gesoffen?“

Auch ein Blick auf die Käsepackung dürfte künftig leider nicht helfen, solche Parmesan-Missverständnisse für Vegetarier zu vermeiden. Denn inwiefern Käseprodukte mit tierischem Lab entsprechend gekennzeichnet werden, liege laut Rewe nicht in der eigenen Verantwortung, sondern in der des Herstellers.