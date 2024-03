Rewe: Öffnungszeiten zu Ostern – dann kannst du einkaufen

Die Osterzeit steht vor der Tür – eine Zeit, in der die Supermärkte traditionell von Kunden frequentiert werden, die alles für das Fest besorgen wollen.

Doch wann hat man die Gelegenheit, bei Rewe und anderen Supermärkten die Einkäufe für Ostern zu erledigen, und wann bleibt die Tür verschlossen? Eine genaue Planung ist entscheidend.

Rewe an Ostern: Gründonnerstag bester Tag für Einkäufe

Am Gründonnerstag (28. März) heißt es für alle, die noch letzte Besorgungen erledigen müssen: Auf zu Rewe! Denn die Filialen empfangen ihre Kundschaft zu den gewohnten Zeiten, meist von 7 Uhr morgens bis 21 Uhr am Abend. Auch andere Ketten haben regulär geöffnet, was den Gründonnerstag zum bevorzugten Einkaufstag vor Ostern macht.

Karfreitag: Filialen öffnen nur an Sonder-Standorten

An Karfreitag (29. März) – ein gesetzlicher Feiertag – bleiben die Türen vieler Supermärkte verschlossen. Auch bei Rewe. Kunden, die jedoch dringend etwas benötigen, können auf Standorte an Bahnhöfen oder Flughäfen hoffen, die oftmals abweichende Öffnungszeiten vorweisen.

Der Karsamstag (30. März) bietet dann die letzte Chance für einen Großeinkauf vor Ostern. Rewe-Filialen sowie Geschäfte anderer Ketten heißen die Kunden zu den normalen Öffnungszeiten willkommen. Es empfiehlt sich jedoch, früh hinzugehen, da viele andere Kunden ebenfalls ihre letzten Einkäufe tätigen wollen.

Fast alle Rewe-Märkte an Ostersonntag und Ostermontag geschlossen

Am Ostersonntag (31. März) müssen sich Kunden anderweitig orientieren, denn dann bleiben alle Rewe-Filialen geschlossen. Man sollte sich also vorab gut überlegen, was über die Feiertage gebraucht wird, und rechtzeitig einkaufen.

Ostermontag (1. April), ebenfalls ein gesetzlicher Feiertag, sorgt für eine ähnliche Situation wie am Karfreitag. Fast alle Filialen von Rewe sind geschlossen, mit Ausnahme der Filialen an besonderen Standorten wie Bahnhöfen oder Flughäfen, die unter Umständen geöffnet sein könnten.

Ab Dienstag nach Ostern (2. April) kehrt die Normalität in die Supermärkte zurück. Bei Rewe sowie den anderen Supermärkten und Discountern sind die Türen wieder uneingeschränkt offen.

Auch andere Supermarktketten wie Aldi, Lidl, Edeka und Kaufland haben an den Feiertagen geschlossen. Allerdings verfügen Kurorte oder touristische Regionen an den Küsten oft über Sonderregelungen. Edeka, das genossenschaftlich organisiert ist, lässt den einzelnen Marktbetreibern die Entscheidung über die Öffnungszeiten, genauso wie die eigenständigen Rewe-Märkte. Es lohnt sich also, vor dem geplanten Einkauf bei der jeweiligen Filiale nachzuhaken, um sicherzugehen, dass man nicht vor verschlossenen Türen steht.

dieser Artikel wurde teils maschinell erstellt. Bei der Überprüfung des Inhaltes ist uns ein Fehler unterlaufen. In einer früheren Version des Artikels hieß es, die Öffnungszeiten seien rund um Ostern „geändert“ worden. Das war nicht korrekt. Tatsächlich bleiben die Geschäfte wegen der Feiertage geschlossen. Wir haben den Text angepasst und bitten um Entschuldigung.