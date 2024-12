Rewe: Öffnungszeiten an Heiligabend verändert – zu diesen Uhrzeiten können Kunden einkaufen

Mit den Weihnachtstagen vor der Tür ist das Planen der Einkäufe wichtiger denn je. Wer sich noch mit Lebensmitteln und Festtagsleckereien eindecken möchte, sollte die besonderen Öffnungszeiten der Supermärkte beachten. Bei Rewe und anderen Supermarktketten sind die Stunden am Heiligabend begrenzt, und an den Weihnachtsfeiertagen bleiben die Türen ganz geschlossen.

Am 24. Dezember sind Supermärkte wie Rewe in Deutschland traditionell nur bis in den frühen Nachmittag hinein geöffnet. Die meisten Filialen schließen ihre Pforten an Heiligabend üblicherweise zwischen 13 und 14 Uhr.

Wann hat Rewe an Heiligabend geöffnet?

Dieser frühere Schließzeitpunkt ermöglicht es den Mitarbeitern, rechtzeitig nach Hause zu kommen, um das Fest mit ihren Familien zu begehen. Daher ist es ratsam, Einkäufe nicht bis zum letzten Moment aufzuschieben.

Sowohl am 1. als auch am 2. Weihnachtsfeiertag bleiben die Rewe-Märkte geschlossen. Kunden, die Nachschub oder die Zutaten für ihre Weihnachtsmenüs benötigen, müssen sich bis mindestens zum 27. Dezember gedulden, abgesehen von einigen Ausnahmen.

Supermärkte in Bahnhöfen oder spezielle „Rewe to go“-Filialen können abweichende Regelungen haben und auch an Feiertagen geöffnet sein. Hier lohnt es sich, im Vorfeld zu recherchieren oder direkt bei der jeweiligen Filiale nachzufragen.

Rewe: Öffnungszeiten an Weihnachten

Eine Besonderheit ergibt sich im diesjährigen Kalender, denn einige Supermarkt-Filialen, darunter zum Beispiel einzelne Edeka-Märkte in Großstädten wie Berlin, öffnen am Sonntag, den 22. Dezember, für einige Stunden ihre Türen, meist von 13 bis 18 Uhr. Ob der Rewe-Markt in der eigenen Region darunter ist und eventuell auch Sonderöffnungszeiten bietet, sollten Kunden rechtzeitig auf der Webseite des Supermarktes oder durch Aushänge in den Filialen klären.

Das Weihnachtsfest sollte eine Zeit der Entspannung und der Freude sein. Kunden sollten daher ihre Einkäufe strategisch planen und die angepassten Öffnungszeiten berücksichtigen, um stressfrei und gut versorgt in die Festtage starten zu können. Am besten besuchen Kunden die Webseite von Rewe oder kontaktieren ihre örtliche Filiale, um konkrete Öffnungszeiten zu erfahren und unliebsame Überraschungen zu vermeiden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.