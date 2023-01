Rewe: Verwirrung im Supermarkt! Plötzlich gibt es keine Preisschilder mehr

Nanu, was ist denn da los, dachten sich wohl einige Kunden mit dem Blick auf die Warenregale bei Rewe. Dort gibt es an manchen Artikeln plötzlich keine Preisschilder mehr.

Produkt-Preise sind für die allermeisten absolut kaufentscheidend. Demensprechend wichtig ist auch die entsprechende Beschilderung. Doch bei Rewe fehlen an manchen Stellen plötzlich die Preisschilder. Was steckt dahinter?

Rewe will auf Klima-Wandel hinweisen

„Wie müssten Preise für Lebensmittel eigentlich ausgezeichnet werden, wenn auch die Klimaauswirkungen berücksichtigt werden? Immer noch in Euro und Cent? Oder hat unser Planet eine andere Währung, mit der er für unseren Einkauf bezahlt? Wahrscheinlich wären für den Planeten Angaben in Emissionen und Belastungen der realistischere Ansatz“, heißt es in einer von Rewe herausgegebenen Mitteilung.

Der Begriff Veganuary ist ein Kofferwort aus vegan und January. Organisationen und Unternehmen animieren Menschen dazu, sich im Januar einen Monat lang vegan zu ernähren.

Mit einer Aktion zum Veganuary will Rewe auf die CO2e-Werte der Artikel aufmerksam machen. Und deswegen stehen sie statt der Preise an den Produkten dran. So kosten die Rewe Bio + vegan Gemüse Falafel-Bällchen 1,50 Co2e/kg. Verglichen mit Frikadellenbällchen vom Schwein (8,87 Co2e/kg) ist das eine Einsparung von über 80 Prozent! So soll jedem Kunden dabei geholfen werden, die persönliche Klimabilanz zu verbessern.

Rewe: So viel CO2 kannst du einsparen

60 Prozent einsparen kannst du mit der Rewe Bio + vegan Streichcreme Paprika, Tomate, Zucchini & Aubergine, die nur 2,78 CO2e/kg hat (im Vergleich zu 6,90 CO2 e/kg bei Bio-Frischkäse). Immerhin 65 Prozent einsparen geht mit dem Rewe Bio + vegan Haferdrink Natur, die 0,60 CO2e/kg hat. Die Bio-Vollmilch kommt auf 1,70 CO2e/kg bei Bio-Vollmilch.