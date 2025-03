Kunden nutzen „Rewe Bonus“ – plötzlich verlieren sie bares Geld!

Ob Rewe, Netto oder Aldi – viele Discounter und Supermärkte haben eigene Apps und versprechen ihren Kunden zahlreiche Sparangebote. So hat sich etwa Rewe Anfang des Jahres vom Treueprogramm Payback verabschiedet und startet nun mit einem eigenen Bonusprogramm.

Damit können Kunden direkt Geld sammeln. Doch jetzt sorgte eine Nachricht für Schock: Viele App-Nutzer haben ihre gesammelten Prämien komplett verloren. Bist auch du betroffen?

Rewe: Cyberkriminelle klauen Geldbeträge

Seit einiger Zeit häufen sich auf der Social-Media-Plattform Reddit die Berichte von Rewe-Kunden, deren Bonuspunkte gestohlen wurden – mehrere Kunden haben bereits um Hilfe und vor allem Rat gebeten. Eines ist klar: Viele sind verwirrt und fragen sich, wie das überhaupt funktionieren kann, schließlich handelt es sich um eine App und nicht um „echtes“ Geld.

Nun, offenbar nutzen Kriminellen eine Funktion der Rewe-App, mit der das Guthaben mit Freunden oder innerhalb der Familie geteilt werden kann. Wie die Kriminellen an die Zugangsdaten gekommen sind, ist unklar. Denkbar ist, dass die Mailadressen und Passwörter der Betroffenen im Darknet kursieren. Mit den erbeuteten Daten laden sich die Gangster selbst als Partner ein, erhalten so Zugriff auf die Bonuspunkte und stehlen das Guthaben.

Laut „RTL“ weist Rewe jegliche Schuld von sich, da der Datenklau außerhalb der App stattfinde: „Der beschriebene Sachverhalt basiert nicht auf einer Lücke (…) in unserem System, vielmehr setzen die Betrüger weiterhin auf Phishing und Datensammlungen im Dark-Web.“

Wenn also plötzlich ein unbekannter „Sammelpartner“ in deinem Konto auftaucht, solltest du sofort auf der Hut sein. Das könnte ein Anzeichen für ungebetene Gäste in deinem Account sein – und da zählt jede Sekunde! Noch gefährlicher: verschwundene Punkte – ein klares Alarmzeichen, dass es schon zu spät sein könnte. Dein bester Schutz? Ein sicheres Passwort, das du nirgendwo anders verwendest.

Wer auf Nummer sicher gehen will, aktiviert am besten die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Dann benötigen Betrüger neben dem Passwort auch Zugriff auf das Smartphone, um auf das Konto zugreifen zu können.

Wer also die Bonus-App nutzt, sollte nicht nur regelmäßig sein Guthaben kontrollieren, sondern vor allem ein sicheres Passwort verwenden – auch wenn es „nur“ um Treuepunkte geht.