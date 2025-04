Rewe, Lidl & Co.: Kunden sprechen Klartext zu Öffnungszeiten – „Braucht kein Mensch“

Montags bis Samstags haben Rewe, Lidl & Co. geöffnet. Wer werktags nicht dazu kommt, den Wocheneinkauf zu erledigen, kann daher auch am Wochenende noch zum Supermarkt oder Discounter flitzen. Nur nicht am Sonntag, da wollen schließlich alle frei haben.

Doch es gibt auch Ausnahmen. Filialen an Hauptbahnhöfen und Tankstellen haben beispielsweise meistens auch sonntags geöffnet – so wie beispielsweise auch der neue Rewe-To-Go am Kölner Hauptbahnhof, der erste seiner Art.

Unsere Redaktion hat über den neuen Mini-Supermarkt berichtet (>> hier mehr lesen) und anschließend unsere Leser gefragt, ob sie sich grundsätzlich wünschen würden, dass Rewe, Lidl & Co. auch sonntags geöffnet hätten, um Kunden mehr Flexibilität bei der Einkaufsplanung zu geben.

Sollten Rewe, Lidl & Co. auch am Sonntag öffnen?

Die Antworten waren deutlich – und teils auch sehr emotional. Viele Leser wollen von der Tradition des freien Sonntags für alle festhalten, frei nach dem Motto: So war es schon immer, so ist es gut, so soll es bleiben. Doch hier und da stößt die Idee sogar auf ein kleines bisschen Gegenliebe.

Ein Auszug aus den Leser-Kommentaren auf Facebook:

„Braucht kein Mensch. Dann würden sonntags auch die Preise ansteigen, weil sonntags die Personalkosten hoher sind! Wie haben wir nur überlebt, als die Geschäfte abends um 18.30 und samstags um 13 Uhr geschlossen haben? Es wurde dadurch nicht mehr gekauft, es würde sich nur anders verteilen!“

„Nein, ich habe sechs andere Tage in der Woche, wo ich einkaufen kann. Das ist auch möglich, wenn man Vollzeit arbeitet.“

„Bei den alten Öffnungszeiten von vor circa 30 Jahren ist auch niemand verhungert. Heute hat jeder Haushalt Kühlschrank, Gefrierschrank, das reicht.“

„Vielleicht wären einige froh, wenn sie am Sonntag arbeiten könnten. Gibt Zuschläge und entzerrt Zeiten bei Doppelverdienern. In England, Schweden und Frankreich gang und gäbe.“

„Nee, es reicht schon, wenn ich in der Woche einkaufen muss. Die Läden haben lange genug auf, da muss der Sonntag nicht sein.“

„In der heutigen Zeit musst du flexibel sein. Bin seit längerem dafür, dass die Läden auch Sonntag auf haben, wie in den Niederlanden.“

„Wenn ich sonntags was brauche, gehe ich zur Tanke oder zum Kiosk.“

Übrigens: Der neue Rewe-To-Go-Store unter den Gleisen 5 und 6 am Kölner Hauptbahnhof hat nicht nur sieben Tage die Woche geöffnet, sondern täglich zudem auch 24 Stunden rund um die Uhr.