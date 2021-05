Rewe: Wegen DIESER besonderen Kunden – Mitarbeiter erhalten Extra-Schulung

Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Rewe und andere Supermärkte versuchen immer möglichst das beste Angebot für ihre Kunden zur Verfügung zu stellen.

Dazu gehört aber nicht nur das Sortiment der Supermärkte wie Rewe oder Edeka, sondern auch der Umgang mit den Kunden. Nun möchte Rewe seine Mitarbeiter in Österreich für den Umgang mit bestimmten Kunden besonders schulen.

Rewe: Mitarbeiter in Österreich erhalten Extra-Schulung

Bei der Entscheidung, welchen Supermarkt man für seinen Einkauf nutzt, zählen sicher Faktoren wie das Sortiment oder die Preise am meisten. Aber auch der Service spielt eine Rolle. Für die Mitarbeiter ist es deswegen wichtig zu wissen, wie man mit Kunden angemessen umgeht.

---------------

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften" ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020)

---------------

Dabei können nicht alle Kunden gleich behandelt werden. In Österreich möchte Rewe laut einer Pressemeldung speziell für den Umgang mit Menschen mit Demenz sensibilisieren und schulen.

Rewe: Mitarbeiter sollen für Kunden mit Demenz sensibilisiert werden

Zu diesem Zweck gibt es eine Kooperation der Rewe Group mit dem Zentrum für Demenzstudien an der Donau-Uni Krems. In der Pressemeldung heißt es dazu unter anderem: „Mitarbeitende bei BILLA, BILLA PLUS, BIPA und PENNY werden im Umgang mit Menschen mit Demenz sensibilisiert, um bestmöglich auf deren Bedürfnisse während des Einkaufs einzugehen.“

---------------

---------------

Es solle ein spezieller Handlungsleitfaden und ein kurzes Schulungsvideo für die Mitarbeiter erarbeitet werden.

Rewe: Schulungsvideo soll hilfreiche Tipps geben

„Es ist Teil unserer Unternehmensphilosophie, allen Menschen in unseren Märkten respektvoll und hilfsbereit zu begegnen. Als Nahversorger sind wir uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und leisten gerne unseren Beitrag, um Menschen mit Beeinträchtigungen bei ihren Einkäufen bestmöglich zu unterstützen. Jede Kundin und jeder Kunde ist herzlich willkommen“, erklärt Johannes Zimmerl, Direktor Konzernpersonalwesen der Rewe Group in Österreich.

Rewe: Mitarbeiter in Österreich sollen speziell geschult werden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Peter Endig

Das Schulungsvideo zeige unterschiedliche Situationen beim Einkaufen, welche durch eine Demenzerkrankung häufiger auftreten können und wie die Mitarbeiter reagieren sollen. (gb)